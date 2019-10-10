KARAMAN - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "Hızlı Çizgi İzleyen" kategorisinde yarışan "Güneş" isimli robotlarıyla üçüncülüğü kazanan Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, robotlarını geliştirerek gelecek yıl yarışmada şampiyon olmak istiyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a "Güneş" isimli robotlarıyla katılan öğrenciler Barış Özdemir ve Abdulsamet Bulduk, üçüncülük ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı.

Robotu öğretmenler İsmail Ay, Osman Yavuz ve Mehmet Aydın rehberliğinde hazırlayan öğrenciler, okulda kendi imkanlarıyla oluşturdukları pistte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alan şefi İsmail Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robot yarışmalarıyla 2015'te tanıştıklarını söyledi.

Yarışmalara ilk katıldıkları zaman 500 robot arasından 80'inci olduklarını belirten Ay, "Daha sonraki yıllarda bu derecelerimiz yükselmeye başladı. En son katıldığımız TEKNOFEST İstanbul'da üçüncü olduk." dedi.

"Robotumuz 30 metrelik yolu 3-4 saniyede alıyor"

Robotun siyah zemin üzerinde beyaz çizgiyi takip ederek otonom şekilde bitiş noktasına ilerlediğini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Robotumuz 30 metrelik yolu 3-4 saniyede aldığı için çok çok hızlı ilerliyor. Gündelik hayatta da çizgi izleyen araçlar mevcut. Fabrikalarda da otonom yük taşıyan araçların çizgi takip ederek istenilen noktaya ulaşması sağlanıyor. TEKNOFEST'te düzenlenen yarışamalardaki 'Hızlı Çizgi İzleyen' kategorisinde, robotun hızlı olması gerekiyor. Ayrıca yolda kendini tutabilerek çizgiyi takip edebilmesi gerekiyor. En hızlı olan robotlar yarışmanın ilk üçü arasına girebiliyor. Robotumuz, diğerlerine göre hızlı olduğu için ilk üçe girebildi."

Aracın donanım gibi yazılıma da ihtiyacı olduğunu anlatan Ay, "Yazılım öğrencilerimiz tarafından, öğretmenlerimizin destekleriyle yapılıyor. Bu araçlar için yazılım da çok önemli. Hedeflerimiz arasında yurt dışındaki uluslararası yarışmalara da katılmak var." diye konuştu.

"Daha iyi çalışıp seneye şampiyon olmayı hedefliyoruz"

Öğretmen Aydın ise TEKNOFEST'te alınan başarının kendilerini motive ettiğini belirtti.

"Güneş" ismini verdikleri robotu daha da hızlandırarak TEKNOFEST ve diğer yarışmalarda şampiyon olmak istediklerine işaret eden Aydın, "Öğrencilerimizle hazırladığımız bu robotla 4 yıldır çeşitli yarışmalarda dereceler aldık. En son aldığımız bu başarı da bizleri çok memnun etti. Daha çok çalışıp robotumuzu geliştirerek, bu kategoride birinci olmak istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Özdemir, TEKNOFEST'te 6 gün kaldıklarını ve çok mutlu olduklarını, bundan sonra birçok yarışmaya katılıp başarı elde etmek istediklerini vurguladı.

Öğrenci Bulduk da bu tür büyük çapta organizasyona ilk kez katıldıklarını, yarışmada derece almanın gurur verici olduğunu ifade etti.