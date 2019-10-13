ADANA - Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, kan ve kök hücre bağışı kampanyası yapıldı.
Okul ile Türk Kızılayı Adana Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen kampanyada öğrenci, öğretmen ve veliler bağışta bulundu.
Okul müdiresi Necla Kayıklık, yeterliliğe sahip herkesi kan ve kök hücre bağışlamaya davet etti.
Etkinlikte okul müzik öğretmeni Gamze Demir yönetimindeki öğrenciler, bağış için gelenlere müzik dinletisi sundu, görsel sanatlar öğretmeni Abdulgaffar Terzi, bağışçılarla ebru çalışması yaptı. Okul Aile Birliği ve Okul Dernek Başkanlığının katkıları ve velilerin gönüllü girişimleriyle aşure ikram edildi.
Kampanya sonunda 120 ünite kan bağışı, 99 kök hücre donörü toplandı.