Lisede kan ve kök hücre bağışı kampanyası ADANA - Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, kan ve kök hücre bağışı kampanyası yapıldı.Okul ile Türk Kızılayı Adana Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen kampanyada öğrenci, öğretmen ve veliler bağışta bulundu.Okul müdiresi Necla Kayıklık,