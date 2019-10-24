ÜSKÜP - Türkiye Organ Nakli Vakfının koordine ettiği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hukuku Derneği, Ankara Üniversitesi, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Sağlık Diplomasisi Derneği ile Türk Yoğun Bakım Derneğinin iş birliğinde yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında, Türk heyeti, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki üniversite hastanesini ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığındaki heyet, hastanede görevli doktorlar ve sağlık personeliyle toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'nin organ nakli konusunda önemli bir başarı ve tecrübeye sahip olduğuna işaret eden Kahveci, yapılan çalışmaları anlattı.

Sağlık alanında son dönemde yapılanları da aktaran Kahveci, Türk hükümetinin insani alandaki hizmetlerinin kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Kahveci, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sağlık alanında, organ nakli konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımıyla geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Bugün Ohri kentindeki Makedonya Yoğun Bakım Kongresi'nde Türk doktorların sunum yapacağını ifade eden Kahveci, organ nakline ilişkin çalışmaların ardından bilgi paylaşımında bulunabileceklerini belirtti.

Makedonyalı doktorlar da dost ülke Türkiye ile her düzeyde iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

İki bakanla görüşme

Kahveci ve beraberindeki heyet, daha sonra Sağlık Bakanı Venko Filipce ile yaptığı görüşmede de organ nakline yönelik iş birliği teklifini yineledi. Türk heyeti, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan ile de bir araya geldi.

Türk heyetinde, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Yavuz Selim Çınar, Ankara ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile doktorlar yer aldı.