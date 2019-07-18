MERSİN (AA) - Mersin'de iki ayrı kuyumcudan yüzük çaldığı tespit edilen zanlı güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte iki farklı kuyumcudan yüzük çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.H'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlı, güven timleri tarafından bir kuyumcuda suçüstü yakalandı.

A.H'nin, emniyetteki ifadesinde, ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği iddia edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.







