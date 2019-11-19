Kuveyt Türk'ten işletmelere uygun oranlı, esnek ödemeli ve hızlı finansman

Kuveyt Türk KOBİ'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz: - "İşletmelerin desteklenmesinin toplumun tüm kesimleri ve ülke ekonomisi için büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını göz önünde b

Kuveyt Türk'ten işletmelere uygun oranlı, esnek ödemeli ve hızlı finansman
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kuveyt Türk, işletme finansmanında cazip oranlar ve işletmelerin nakit döngüsüne göre esnek vadeli ödeme planları sunuyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, işletmelerin finansman erişimlerini kolaylaştırarak faaliyetlerine destek olmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor.

Üretimden perakendeye, turizmden tarıma kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin yanında olan Kuveyt Türk, uygun oran ve esnek vade seçenekleriyle sunduğu finansman başvurularına aynı gün dönüş yaparak işletme sahiplerinin ve esnafın yol haritalarını hızla belirlemelerine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, Türkiye'deki işletmelerin sayısal bakımdan yüzde 99,9'unu küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğunu belirtti.

İşletmelerin desteklenmesinin toplumun tüm kesimleri ve ülke ekonomisi için büyük önem arz ettiğine inandıklarını vurgulayan Delipoyraz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mala dayalı nakdi finansmandan gayrinakdi finansmana, leasingden dış ticarete kadar birçok noktada özel çözümler üretiyoruz. Finansman başvurusu yapan işletme sahiplerini hiçbir şekilde bekletmiyor, uygun oranlarla sunduğumuz finansmanın vadelerini ise firmanın nakit döngüsüne göre belirliyor, ödemeleri kendileri için en uygun zamana bırakıyoruz."


- Kuveyt Türk'te fiyatlama hiçbir koşulda değişmiyor


İşletme Finansmanı ile işletme sahipleri, ihtiyaç duydukları emtia veya hizmet alımını Kuveyt Türk aracılığıyla finanse edebiliyor. Bu hizmetle satın alınan emtia veya hizmetin bedeli, Kuveyt Türk tarafından peşin olarak yurt içi veya dışındaki satıcıya ödeniyor.

Emtia ve hizmetler, kar ilavesiyle vadeli bir şekilde sağlandığı için Kuveyt Türk'ün fiyatlaması, piyasa oranları hangi yöne giderse gitsin hiçbir koşulda değişmiyor. Bu sayede işletme sahipleri ve esnaf, geleceğe yönelik planlamalarını daha net şekilde yapabiliyor.

Kuveyt Türk, işletmelerin yatırım planları doğrultusunda edineceği araç, iş yeri, makine, teçhizat ve ekipman için duydukları nakit döngüsüne Taksitli Ticaret Finansmanı ile destek oluyor.

Tedarikçi Finansmanı ise tedarikçiye alacağını daha erken alma avantajı, alıcıya da ödemelerini daha uzun vadede yapma imkanı sunuyor. Online Finansman da şubeye gitmeden internet veya mobil şube aracılığıyla müşterilere zaman kazandırırken daha avantajlı komisyon oranlarıyla dikkati çekiyor.


- Leasingde uygun oranlarla kolay kullandırım


Leasing hizmetiyle Türkiye'nin her yerinde sağlam projelere destek olan Kuveyt Türk, başvurulara hızlı dönüş sağlaması, uygun oranları ve kolay kullandırımıyla öne çıkıyor.

Bu yıl içerisinde iki fazda toplam 800 milyon dolarlık İhracat Destek Paketi açıklayan Kuveyt Türk, bu paketlerin yanı sıra özel çözümleriyle ihracat işlemlerini uygun koşullarda ve güvenle yapmaya olanak tanıyor. Kuveyt Türk ayrıca teminat sıkıntısı yaşayan mal mukabili ihracat yapan tüm müşterilerine destek olmak amacıyla Eximbank'ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası'na entegre olan ilk katılım finans kuruluşu olma özelliğini de taşıyor.

Sektörlere özel çözümler üreten Kuveyt Türk, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve işletmelere nakit akışlarına uygun esnek vadeli finansman desteği sunarken, turizmcilere sağladığı finansmanlarda da sezon dönemine uygun geri ödeme planı oluşturuyor. Profesyonel meslek grupları için de destek paketleri hazırlayan Kuveyt Türk'ün 2019'da bu kapsamda hayata geçirdiği ürünler arasında Eczane Destek Paketi ve Mali Müşavir Destek Paketi yer alıyor.


- İhtiyaca yönelik çözümler


Kuveyt Türk, finansmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini odağına alarak yenilikçi projeler de geliştiriyor.

Sektörde bir ilk olan Cebim POS ürünüyle akıllı cep telefonlarını POS'a dönüştüren Kuveyt Türk, esnaf ve işletmelerin kolay ve masrafsız bir şekilde tahsilat yapabilmelerine imkan tanıyor.

CebimPOS'un sektörde yine bir ilk olan çoklu kullanıcı özelliğiyle de işletme sahipleri, diledikleri sayıda çalışanın veya plasiyerin cep telefonunu POS cihazına dönüştürebiliyor. Her işletmenin nakit döngüsünün farklı olduğu dikkate alınarak hazırlanan şirket kartları ise esnek ve ihtiyaçları tam olarak karşılayan çözümler sağlıyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYENİ BURDUR TANITIM FİLMİ ÇIKTI
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar YükseliyorIsparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor14 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecekİZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek14 Kasım 2019
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği YayınlandıBitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı13 Kasım 2019
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca ÇevirebilecekIsparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek14 Kasım 2019
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacakErdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak13 Kasım 2019
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi SulandıIsparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı13 Kasım 2019