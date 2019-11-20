İSTANBUL - Sodexo Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Zeytinoğlu, şirketin hazırladığı İşyeri Trendleri Raporu'na göre, artık çalışanların yüzde 58'inin "farkındalık yaratan" bir şirkette çalışmayı tercih ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İşyeri Trendleri Raporu'nda "kurumsal sorumluluk" kavramı incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo CEO'su Zeytinoğlu, Sodexo'nun hazırladığı İşyeri Trendleri Raporu'na göre, artık çalışanların yüzde 58'inin "farkındalık yaratan" bir şirkette çalışmayı tercih ettiğinin belirtildiğini kaydetti.

Şirketlerin başarıya giden yolculuğunda kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin temel değerlerin başında geldiğine işaret eden Zeytinoğlu, "Biz de 'Gelecek Atölyeleri' projesi ile Türkiye'nin geleceği gençlerimize kaliteli eğitim fırsatı sağlıyor, Sodexo çatısı altında çalışma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Çalışanlar ve şirketler arasındaki bağ kuvvetleniyor"





Ahmet Zeytinoğlu, iş dünyasında değişim rüzgarları estiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece işini iyi yapan şirketler sürdürebilir başarıdan uzaklaşabiliyor. Sürdürülebilir başarıya giden yolda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri büyük önem taşıyor. Sodexo İşyeri Trendleri Raporu'ndaki rakamlar da çalışanların artık bu projelere destek veren şirketleri daha çok tercih ettiğini, bu sayede daha kaliteli insan kaynağına ulaştığını gösteriyor. KSS projeleri, çalışanları birer 'marka elçisi' haline getirdiği gibi çalışanlar ile şirketler arasındaki bağ kuvvetleniyor."





- "Gelecek Atölyeleri ile binden fazla öğrencinin yaşamına dokunuyoruz"





Sodexo Türkiye'nin, "Gelecek Atölyeleri" projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında binden fazla öğrencinin yaşamına dokunduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, bugüne kadar 4 okulda açtıkları aşçılık atölyelerine İzmir Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nu da eklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, "Yaşamına dokunduğumuz bin öğrenciye özel çocuklarımızı da dahil ettik. Bu proje ile öğrencilerin gelişimine destek veriyor, sınıflara malzeme desteği sağlıyor ve bu sınıflarda aşçılık eğitimi alan öğrencilerimize staj imkanı sunuyoruz. Bunun yanında stajdan sonra başarılı olan öğrencilerimizi de Sodexo'da istihdam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Z kuşağı, şirketlerin kurumsal sorumluluk hedeflerine ulaşmasını istiyor"





Sodexo İşyeri Trendleri Raporu'nda, kurumsal sorumluluk incelemesinde kurumsal sorumluluğun Z kuşağının iş seçimlerinde büyük rol oynadığı vurgulanırken, Z kuşağının yüzde 85'inin şirketlerin kurumsal sorumluluk hedeflerine ulaşmasını istediği, yüzde 64'ünün ise eğer bir şirketin güçlü kurumsal sorumluluk değerleri yoksa o işte çalışmayı tercih etmeyeceği belirtildi.

Genç kuşakların yüzde 88'inin sosyal ve çevresel konular üzerinde olumlu bir etki yaratma fırsatı verildiğinde işlerini daha tatmin edici bulduğu belirtilen raporda, yüzde 89'unun çalıştıkları yerlerin çevresel sorumluluk etrafında uygulamalı faaliyetler istediği kaydedildi.



