Kurduğu dernekle otizmli çocuklara umut oldu

Kızına otizm tanısı konulan Emine Demet Küçükgündüz, kurduğu dernekle 120'den fazla aileye umut ışığı oldu.

Kurduğu dernekle otizmli çocuklara umut oldu
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kızına teşhis konulmasıyla otizmle tanışan Emine Demet Küçükgündüz, otizmli çocukların yaşamına katkı amacıyla 1 yıl önce kurduğu Otizmle Yaşamak ve Farkındalık Derneği ile 120'den fazla aileye umut oldu.

Küçükgündüz çifti, kızları henüz 1,5 yaşındayken gelişiminde birtakım sorunlar farkedip doktora başvurdu. Kızlarına beyin gelişimi ve işleyişindeki farklılıktan kaynaklanan otizm tanısı konulan çift, durumu kabullenmelerinin ardından harekete geçerek, evlatlarına daha iyi nasıl yardım edebileceklerine dair bir yol haritası çizdi.

Bu süreçte otizmli çocuğu olan ailelerle de tanışma imkanı bulan Emine Demet Küçükgündüz, bir dernek kurarak daha fazla aileye ulaşıp, daha çok çocuğun yaşamına katkı sunmayı hedefledi.

Bir yıl önce, toplumsal farkındalık çalışmalarından otizmli çocukların özel eğitim konusundaki ihtiyaçlarına kadar birçok konuda çalışmaları da yürütebildiği Otizmle Yaşamak ve Farkındalık Derneği'ni kuran Küçükgündüz, bu sayede hayatlarının nereyse tamamı kapalı kapılar ardından geçen 120'den fazla otizmli biriye de yeni bir dünyanın kapılarını aralamış oldu.

Eğitimlerin tamamının gönüllü uzmanlar tarafından verildiği dernek, şimdi daha çok çocuğa ulaşarak geleceklerine katkı sağlamayı hedefliyor.

"Ailelerimizle bir araya geldik, el ele verdik"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Otizmle Yaşamak ve Farkındalık Derneği Başkanı Emine Demet Küçükgündüz, özel gereksinimli otizm tanılı 8 yaşında bir kız çocuğu annesi olduğunu belirterek, kızlarına otizm tanısını ilk duyduklarında çok üzüldüklerini, yıkıldıklarını anlattı.

Küçükgündüz, "Ancak 'Evet otizmli olabilir ama biz de bununla mücadele edebiliriz' dedik, gerek öğretmenlerimiz, gerek psikologlarımız gerekse eşim, ben ve kızım koordineli çalışmalara başladık. Hiç konuşamaz denilen kızımız 5 yaşında şarkı söyleyerek konuşmaya başladı. Çok şeyler başardığımıza inanıyoruz ve daha yapacak çok da şeyimiz var. Böyle düşünerek derneğimizi kurmaya karar verdik." diye konuştu.

Küçükgündüz, bunun üzerine Otizmle Yaşamak ve Farkındalık Derneği'ni kurduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Böylelikle ailelerimizle bir araya geldik, el ele verdik. Şu anda gönül gönüle hep beraber çocuklarımızı topluma kazandırmak için 'neler yapabiliriz?' çabası içerisindeyiz. İstiyoruz ki en güzelini onlar da yaşasın. Onlar da bir şeyleri başarırken farkında olalım. Dernek bir yıldır faaliyette. Okula gidemeyen bazı çocuklarımız var. Hafta için gönüllü eğitmenlerimiz onlara bireysel eğitim vermeye çalışıyor. Cumartesi günleri çocuklarımıza folklor eğitimi veriyor, pazar günleri de spor etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklarımız koordine halinde birbirlerine alıştı, biz de onlara alıştık. Ailelerimiz de artık daha bilinçlenmeye başladı, daha severek geliyorlar. Bir yıla yakın bu sürede iyi çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz. Derneğimizin bir yıllık çalışmaları sonucu 120'ye yakın üyemiz var. Kapalı kapılar ardında çok fazla çocuk olduğuna inanıyoruz ve bunun tespiti için ciddi bir çalışma içerine girdik. İnşallah bunlar da ortaya çıkacak ve o çocuklarımızın da elinden tutmak istiyoruz. Çocuklarımızın hepsi ayrı bir cevher, sadece işlenmeyi bekliyorlar. İşlenme konusunda da ellerinden tutmak istiyoruz."

"Çocukları topluma ait hissettirmek dernek olarak temel hedefimiz"

Otizmle Yaşamak ve Farkındalık Derneği Gönüllü Psikologu Gizem Akgüç de Türkiye'de şu anda tanı alan 600 bin otizmli birey olduğunu, bunların 352 bininin 0-18 yaş arası grubunda bulunduğunu belirterek, "Bu kadar çok tanı alan otizmli birey olmasına rağmen hala otizm toplum tarafından çok bilinen bir durum değil." dedi.

Akgüç, otizmin bireyde doğuştan olan, hayatın ilk üç yıllık evresinde ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden bir bozukluk olduğuna işaret ederek, "Erken tanı konmuş bir çocuk normal çocuklar gibi büyüyebilir, eğitimle birlikte kendi ihtiyaçlarını karşılayan toplumda da yer edinen bir birey haline gelebilir, çalışma ortamlarına girebilir." dedi.

Ailelere çocuğun ilk üç yıllık evresinde dikkatle gözlem yapmalarını tavsiye eden Akgüç, böyle bir şüphe olması halinde vakit kaybetmeden çocuk psikiyatri uzmanına başvurulması ve gerekli yol haritasının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Akgüç, otizmde eğitimin temelinin çocuğun sosyal davranışlarını geliştirmek ve kişisel gelişimine yönelik bireysel eğitim alması olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Otizmli çocuk diğer çocuklardan ayrıştırılmadan eğitimini alabilir ve hayatını sürdürebilir. Ailenin ilk önce doğru tanının konulması için gerekli yerlere başvurması gerekiyor. Tanı konulduktan sonra ailenin bu durumu kabullenme süreci var. Aile bu durumu ne kadar kısa sürede kabullenirse ve tedavi planını ne kadar çabuk çizerse o kadar yararlı olur. Aile panik yapmadan süreci yönetmeli. Dernekteki en büyük amacımız da en azından kendi çevremizde bir toplumsal farkındalık oluşturmak. Çünkü birçok kapı arkasında kalmış otizmli birey var. Bizim amacımız bunları topluma kazandırmak. Çocukları topluma ait hissettirmek dernek olarak temel hedefimiz. Çünkü erken tanı ve teşhisle düzenli bir eğitim alarak otizmli bireylerimiz de topluma kazandırılabilir."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Cumhuriyet Coşkusu Akşam da Devam Etti
Fener Alayında Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler
Isparta'da dağcılarımızdan Cumhuriyet Tırmanışı
Ispartaspor'da Dobi Hasan Dönemi
Anlamlı temel atmaya, anlamlı açılış tarihi
Tabakhane Cami avlusu için duygusal yıkım
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Meclis'e sunuldu! Vergide yeni dönem başlıyor! Kim ne kadar ödeyecek?
Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar
Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği
Isparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildi
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor
TED Isparta Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası
Isparta'da anlamlı temel atma töreni
Isparta Belediye Başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Isparta Haber: ​Nasreddin Hoca SDÜ’de Anıldı
Isparta'da trafik kazası: sürücü öldü
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programıIsparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı24 Ekim 2019
GÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİGÖLLER EKSPRESİ ISPARTA TREN GARI'NA GELDİ25 Ekim 2019
ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDIASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ AÇILDI26 Ekim 2019
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDAGÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA24 Ekim 2019
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİKİDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK25 Ekim 2019
"Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek""Göller Ekspresi konforlu ve güvenli alt yapısıyla hizmet vermeye devam edecek"25 Ekim 2019
Isparta'da trafik kazası: sürücü öldüIsparta'da trafik kazası: sürücü öldü27 Ekim 2019
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARITÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM FIRSATLARI25 Ekim 2019
ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ ISPARTA ASRIN UN PASTA HOBİ PARTİ 24 Ekim 2019
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…24 Ekim 2019
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardıOtomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı24 Ekim 2019
GÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALIGÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALI23 Ekim 2019
YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 2019YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 201924 Ekim 2019
Saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldiSaatler geri alındı mı, şu an saat kaç? Bakanlık'tan açıklama geldi27 Ekim 2019
60 mağazası bulunan firmaya 'sahte gözlük' operasyonu: 10 gözaltı60 mağazası bulunan firmaya 'sahte gözlük' operasyonu: 10 gözaltı24 Ekim 2019
FİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISIFİLEDE TED ISPARTA KOLEJİ BAŞARISI25 Ekim 2019
Isparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacakIsparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacak23 Ekim 2019
Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin!''Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin!''24 Ekim 2019
Isparta'da ​Okul Kantinlerinde DenetimIsparta'da ​Okul Kantinlerinde Denetim24 Ekim 2019
Isparta'da Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyorIsparta'da Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyor24 Ekim 2019