Kurbanlıklara ilgi yüzleri güldürdü

- Antalya'da bayrama sayılı günler kala kurbanlıkların büyük çoğunluğunun satılması besicileri sevindirdi

Kurbanlıklara ilgi yüzleri güldürdü
20 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - Antalya'da ülkenin çeşitli illerinden getirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanlar yoğun ilgi gördü.

Kepez ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaşanan hareketlilik, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla arttı. Küçükbaşlar kilogramlarına göre 900 ila 1800, büyükbaş hayvanlar ise 7 bin ila 16 bin lira arasında alıcı buluyor.

Çadırlara asılan "bitti" yazılarının dikkati çektiği pazarda, satıcılar hayvanlarının çabuk satılmasının, alıcılar ise uygun fiyatlarla kurbanlık almanın sevincini yaşıyor.

Kalan kurbanlıkların başında ise alıcı ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Van'dan gelen üretici Mehmet Sümme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 gün önce geldiği Antalya pazarında, getirdiği tüm kurbanlıkları sattığını söyledi.

Fiyatların bu sene çok uygun olduğunu belirten Sümme, "Kurbanlıklar azalınca 'ucuza alırım' diyenler Antalya pazarında hayvan bulamayacak. Fiyatlar geçen seneden daha uygun. Biz de elimizden çıksın diye pahalı ucuz demedik, verdik gittik. Kim geldiyse yok demedim. Hayırlısı olsun." dedi.

Kars'tan kurbanlık getiren satıcı Bilal Aladağ da bu yıl satışların çok iyi geçtiğini kaydetti.

Elinde az sayıda kurbanlık kaldığını ifade eden Aladağ, "Fiyatlar çok uygun. Pazarda kurbanlık da çok kalmadı. Her çadırda 4-5 hayvan kaldı. Piyasa şartlarına göre satışlardan memnunuz." diye konuştu.

Van'dan gelen Mahmut Bilici ise getirdiği bütün hayvanları sattığını ve Antalya'dan mutlu ayrılacağını vurguladı.

Alıcı Osman Özkan da sıkı bir pazarlık sonrası kurbanlığını aldığını belirterek, "Fiyatlar çok uygundu. Her keseye göre hayvan vardı." dedi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Isparta'da
Bayram öncesi çifte indirim yolda...
Isparta Güven Motor'da akü, şarj cihazı, ikinci el elektrikli bisiklet
Royal Restaurant'tan şok kampanya! Nefis çorba ve menüler burada!
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!
İhtiyacınız olan tüm mutfak ekipmanları Gördünmü AVM'DE
Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!
BAKA'dan proje başvuru sahiplerine teknik yardım masası hizmeti
Isparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisi
Isparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararı
Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatacak
Başkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdi
Isparta'da kurban kesim yerleri ve hizmet bilgilendirmesi
Isparta Belediyesi Sünnet Şöleni Başvuruları Başladı
Isparta'da mahallelerde bayram temizliği 2019
Isparta'da Kaymakkapı Meydanı için önemli adım
Isparta'da gül ve lavantadan üretilen doğal kozmetik ürünleri Rosemix'te
GLASSWİN'DEN BAYRAMA ÖZEL CAM BALKON VE TENTE FIRSATI
Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile birden gönderildi...
Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
Isparta'da En trend cep telefon kılıfları ve aksesuarları Telalem'de
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldıIsparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı01 Ağustos 2019
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenlerAnnelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler05 Ağustos 2019
Isparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararıIsparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararı05 Ağustos 2019
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK 04 Ağustos 2019
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandıEmeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı02 Ağustos 2019
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandıAnne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı04 Ağustos 2019
Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatacakÖdemeler bayram öncesi hesaplara yatacak05 Ağustos 2019
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...03 Ağustos 2019
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla UğurlandıIsparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı01 Ağustos 2019
Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...04 Ağustos 2019
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDUISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU01 Ağustos 2019
Bakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındıBakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındı03 Ağustos 2019
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!06 Ağustos 2019
Başkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdiBaşkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdi05 Ağustos 2019
Yüksek faizle kredi çekenler dikkat! 'Yapılandırma' açıklaması geldiYüksek faizle kredi çekenler dikkat! 'Yapılandırma' açıklaması geldi02 Ağustos 2019
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı BaşladıIsparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı01 Ağustos 2019
Bayram öncesi çifte indirim yolda...Bayram öncesi çifte indirim yolda...07 Ağustos 2019
Isparta Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı 2019Isparta Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı 201902 Ağustos 2019
SDÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepkiSDÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki02 Ağustos 2019
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...01 Ağustos 2019