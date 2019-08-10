ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, bir mağazanın camını kırdı.

Celal Yılmaz'ın evinin bahçesine bağladığı kurbanlık keçi, ipinden kurtulup kaçtı.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir beyaz eşya mağazasına giren keçi, iş yerinden çıkmak isterken vitrin camını kırdı. Kaçmaya başlayan keçi, peşinden koşan sahibi Yılmaz tarafından yakalandı.

Celal Yılmaz, 850 liraya satın aldığı kurbanlığın kırdığı cam için ise bin 500 lira ödedi.

Kurbanlık keçinin, beyaz eşya dükkanının camını kırdığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ersoy Şahin, dükkanına giren keçinin elektronik eşyalara zarar vermesinden endişe duyduğunu belirterek, "Keçi kaçmak için dışarıya doğru yöneldiğinde camı fark edemedi. Vitrin camını kırarak dışarı atladı. Cam kırıldı ama keçiye bir şey olmadı." dedi.

Şahin, mağazaya gelen keçinin sahibinin hasarı karşıladığını ve vitrin camını yeniden taktırdıklarını söyledi.