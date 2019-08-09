"Kurban etlerini alüminyum folyoya sarıp dondurmayın"

- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral: - "Kurban etlerini alüminyum folyoya sarıp dondurmayın" - "Folyodaki alüminyum yüksek ve düşük ısı ile birlikte besinlere geçiyor. Derin dondurucuda folyolara sarılarak muh

"Kurban etlerini alüminyum folyoya sarıp dondurmayın"
24 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, kurban etlerinin alüminyum folyoya sarıp dondurulmaması gerektiğini belirterek, "Folyodaki alüminyum yüksek ve düşük ısı ile birlikte besinlere geçiyor. Alüminyum ise kanser, anemi, kemik erimesi ve beyinde olumsuz etkilere neden olabiliyor." dedi.

Prof. Dr. Vedat Göral, bayram sabahı ve bayram günlerinin, sofraların daha özenle kurulduğu, aileden herkesin mutlu bir şekilde bir araya geldiği, geleneklerin yaşatıldığı özel anlar olduğunu hatırlattı.

Bayramların, pek çok kişi için güzel anlamlar çağrıştırdığını aktaran Göral, "Ancak bu özel günlerde sağlığımıza da daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Zira keyifle oturduğunuz sofralarda, iştahla yediğimiz yemekler, sağlığımızı bozabiliyor. Özellikle kalp-damar hastalığı, safra taşı, şeker hastalığı, hipertansiyon, gut hastalığı ve böbrek yetmezliği olan kişiler, Kurban Bayramı'nda daha dikkatli olmalı." diye konuştu.

Kurban etinin gündelik hayatta kasaptan alınan etten farklı olduğunun unutulmaması gerektiği uyarısında bulunan Göral, "Kurban eti yeni kesildiği için tüketimi de belirli kurallarla yapılmalı. Zira mide ve sindirim problemlerine de neden olabiliyor." bilgisini verdi.

Göral, etin, sindirim kolaylığı açısından kesimin olduğu gün değil, en az 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eti pişirirken de özenli olmak gerekiyor. Etin yanmış veya pişmemiş olmamasına da özen gösterilmelidir. Yanmış etler kanserojen maddeler içerirken, iyi pişmemiş etler de başta bağırsak parazitleri olmak üzere çeşitli bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarıyor." şeklinde konuştu.

Göral, şu bilgileri verdi:

"Etler, sıcak ve taze olduğu için 14-20 derecede 5-6 saat dinlendirilmelidir. Kullanım şekline göre direkt soğutucuya koyulan sıcak etlerin, bozulma riski bulunuyor. Büyük parça etlerin ise içleri donmayacağı için dondurucuya konulmamalı. Etin hemen dondurucuya yerleştirilmesi sertleşmesine neden olur. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısısı yeterince düşmeyeceği için et sıcak kalır ve birkaç gün sonra içlerinden bozulmaya başlar."


- "Etleri aralarına buzdolabı poşetleri koyarak dondurabilirsiniz"


Prof. Dr. Vedat Göral, yemeğin üzerine hemen çay içilmesinin demir emilimini azaltabileceğini belirterek, Kurban Bayramı'nda büyük porsiyonlarda tüketilen etlerin yanında pirinç pilavı yemenin hem mideye hem de kan şekerine zarar vereceğini söyledi.

Göral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kan şekerinde artışa neden olur. Bilin ki pirinç pilavı, beyaz şekerle eşdeğerdir. Kan şekerinizi hızlı bir şekilde yükseltir ve hızla düşürür. Kurbanın kesilmesi ile kahvaltıda da yerini alan kırmızı et günlük et tüketim miktarının oldukça artmasına neden oluyor. Öğlen ve akşam yemeğinde de sofrada yerini alan kavurmalar, günlük protein alımının fazla olmasına ve beraberinde posa alımının düşmesine neden oluyor. Bu nedenle et ile birlikte, bol limonlu yağsız bir salata tüketmeniz gün içerisindeki besin ögesi dengesini de sağlıyor."

Göral, kurban etlerinin alüminyum folyoya sarıp dondurulmaması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Folyodaki alüminyum yüksek ve düşük ısı ile birlikte besinlere geçiyor. Derin dondurucuda folyolara sarılarak muhafaza edilen et ve kıymaya, alüminyum geçiyor. Alüminyum ise kanser, anemi, kemik erimesi ve beyinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Çektirdiğiniz etleri; bir seferde kullanacağınız miktarı, ince bir tabaka haline getirdikten sonra aralarına buzdolabı poşetleri koyarak dondurabilirsiniz. Böylelikle uzun süre çözünmesini de beklememiş olursunuz."


- "Yemekten hemen sonra besin tüketimini sınırlandırın"


Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Göral, ağır bir öğünden çıkmış olan mideye şeker indeksi yüksek bir tatlı göndermenin, kan şekerini hızlı bir şekilde yükselttiğini ve mide sorunlarını tetikleyerek rahatsızlık hissi verdiğini belirterek, "Pankreası çok fazla yormuş oluruz. Bu nedenle yemekten hemen sonra besin tüketimini sınırlandırmakta fayda var. En az 1,5 saatlik aradan sonra meyve tüketerek, tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Göral, "Günlük protein ihtiyacının kırmızı etten sağlanması gereken kısmının, eksiksiz bir şekilde alınabilmesi için bir kişinin günde, ağırlığının kilogramı başına 1 gram ve haftada ise 500 gr/yarım kilo kırmızı et tüketmek gerekir. Özellikle B12 ve demir yönünden zengin bir gıda olan kırmızı etin tüketilmesi, hayati önem taşımaktadır. 1 gram" kırmızı et tüketmesi, vücudun hayvansal kaynaklı protein ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Yemek sonrası maden suyu içmenin, midenin asit yapısını etkilediği uyarısında bulunan Göral, "Yemek yedikten sonra mide, sindirim yapabilmek için gerekli asidi safra kesesi ve diğer organlardan sağlar. Yemek sonrası içilen maden suyu ise mideyi doğrudan asitli bir yapıya çevirir. Bu durumda, asit üretmek durumunda kalmayan mide, buna alışır ve zamanla tembelleşir. Bu da yemeğin çok daha geç sindirilmesine neden olur. Ancak bu bahsettiğimiz tembellik, ciddi bir derecede değildir. Ara sıra içmenin hiçbir zararı yoktur." yorumunu yaptı.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi
ISPARTA'DA ORGANİK KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta'da iş yeri yangını
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir
Bakan Kurum'un Isparta Belediyesi ziyareti
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı
Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!
SEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARI
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Isparta'da
Bayram öncesi çifte indirim yolda...
Isparta Güven Motor'da akü, şarj cihazı, ikinci el elektrikli bisiklet
Royal Restaurant'tan şok kampanya! Nefis çorba ve menüler burada!
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!
İhtiyacınız olan tüm mutfak ekipmanları Gördünmü AVM'DE
Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!
BAKA'dan proje başvuru sahiplerine teknik yardım masası hizmeti
Isparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladıDenizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı08 Ağustos 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilirDeprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir08 Ağustos 2019
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenlerAnnelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler05 Ağustos 2019
Isparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararıIsparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararı05 Ağustos 2019
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK 04 Ağustos 2019
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak""Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"07 Ağustos 2019
Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatacakÖdemeler bayram öncesi hesaplara yatacak05 Ağustos 2019
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandıAnne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı04 Ağustos 2019
Isparta'da iş yeri yangınıIsparta'da iş yeri yangını08 Ağustos 2019
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...03 Ağustos 2019
Bayram öncesi çifte indirim yolda...Bayram öncesi çifte indirim yolda...07 Ağustos 2019
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılarIsparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar08 Ağustos 2019
Başkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdiBaşkan Gök,Altınkum plajı çilesine son verdi05 Ağustos 2019
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleriIsparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri07 Ağustos 2019
Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...04 Ağustos 2019
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!06 Ağustos 2019
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!08 Ağustos 2019
Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!06 Ağustos 2019
Bakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındıBakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındı03 Ağustos 2019
Isparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisiIsparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisi06 Ağustos 2019