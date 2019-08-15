Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları 50 can aldı

İçişleri Bakanlığından, Kurban Bayramı tatilindeki ölümlü trafik kazalarında alının tedbirler sayesinde yüzde 34'lük azalış yaşandığı bildirildi. Tedbirlerin yanı sıra farkındalık yaratan kampanyalar da bu azalışta etkili oldu.

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları 50 can aldı
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramında vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 9-15 Ağustos'ta 7 gün süreyle yoğun tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mustafa Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının bayram süresince trafiğin yoğunlaştığı merkezler başta olmak üzere sahaya indiği kaydedilen açıklamada, 116 bin 236 trafik personeli ile otobüslerde yolcu olarak denetim yapan 560 personelin görevlendirildiği kaydedildi. 56 polis başmüfettişi/jandarma müfettişinin de söz konusu tedbirleri denetlemek üzere 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi.

Tedbirler ve farkındalık yaratan kampanyalar can kayıplarını azalttı

Açıklamada, çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin" kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde meydana gelen 45 ölümlü trafik kazasında 50 can kaybı yaşanmıştır. Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 15 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 düzeyine inmiştir. 2018 yılına göre ise 39 kişi azalmıştır. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktası ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir."

Seyahat edeceklere uyarılar

Bayram tatilini izleyen 17-18 Ağustos 2019 cumartesi ve pazar günlerinde karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk olabileceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların bayram sonu sevincinin hüzne dönüşmemesi ve can kayıplarının yaşanmaması için bazı uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşlardan, dönüş ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri istendi.

Seyir hızının azaldığı veya durduğu kesimlerden hemen sonra kaybettikleri zamanı telafi etmek için sürat yapmamaları, aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşlara, otobüsler dahil araca bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yapıldı.

Sürücülerin, "Kırmızı Düdük" ve "Emniyet Kemerin Ses Getirsin" kampanyası çerçevesinde, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusunda çocuklarının ve "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" bilinciyle, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm uyarıları dikkate almaları istendi.

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