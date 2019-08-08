Kuran kursundaki çocuklara tablet ve bisiklet hediyesi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrenen ve namazlarını 40 gün aralıksız olarak camide kılan çocuklara bisiklet ve tablet hediye edildi. Kale Mahallesi'nde bulunan Aktepe Camisi'nin imamı Turabi Aktaş, yaz kur