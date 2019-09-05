ANTALYA (AA) – Kumluca'da İstanbul Üsküdar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ömer Aydil'in ilçede yaşanan hortum sonrası yazıp yönettiği, "Afetsiz ver" adlı tek perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunda, geçtiğimiz 24 Ocak'ta Kumluca'da yaşanan hortum afeti anlatıldı.

Oyunda, ilçe halkının yerel şivesi ve yaşam biçimi de yansıtıldı.

Tiyatroyu yazıp yöneten Ömer Aydil, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl ilçede yaşanan hortum felaketinden çok etkilendiğini ve böyle bir oyunun senaryosunu yazdığını ifade etti.

Afeti ve ilçe halkının yaşadığı zorluğu gündeme getirmek istediğini dile getiren Aydil, "Doğal afete dikkat çekerken, ilçe halkının yaşam biçimini de ekleyerek konuyu zenginleştirdim. Ortaya çok güzel bir senaryo çıktı. Öğrenci arkadaşlarımız senaryoyu canlandırmakta zorlanmadılar. Çünkü şive kendi şivemiz, yaşam biçimi bizim ve yaşanan hortum felaketini de hepimiz yaşadık." şeklinde konuştu.

Kumluca'da, 24-26 Ocak tarihlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka, Narenciye, Kaşapçayırı, 50. Yıl ve Salur Mahallelerinde hortum afeti meydana gelmişti.

