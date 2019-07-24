Kumluca'da yüzme alanları denetlendi Kumluca'daki yüzme alanları denetlendi. Birçok kurum yetkilisinden oluşan "Suda boğulma olayları denetim komisyonu" Kumluca merkez ve Adrasan sahilindeki yüzme alanlarını inceledi. Komisyon Başkanı Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür