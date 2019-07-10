ANTALYA (AA) - Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Olimpos sahilinde seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, Olimpos sahilinde izinsiz ve yasal olmayan şekilde gıda ve deniz malzemesi satışı yapan seyyar satıcıları denetleyerek, açıkta satılan gıda ürünlerine el koydu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü Olimpos sahilini yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiğini anlattı.

Bölgede halk sağlığını tehdit edecek uygunsuz gıda ürünü satışı ve yasal olmayan şekilde çeşitli malzeme kiralama gibi girişimlere müsaade etmeyeceklerini belirten Köleoğlu, zabıta ekiplerinin denetimlerinin aralıksız süreceğine dikkat çekti.

Halkın sağlığını korumanın birinci görevleri olduğunu ifade eden Köleoğlu, "İkinci amacımız ise yasal olmayan şekilde satış ve pazarlama yapılmasına müsaade etmemek. Denetimlerde 10 şemsiyeye, 5 kanoya ve açıkta satılan midyelere el konuldu." dedi.