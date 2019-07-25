ANTALYA (AA) - Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için tarım sektörünün desteklenmesi ve çiftçilerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, beraberinde diğer ilçe ziraat odası başkanlarıyla Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret etmek amacıyla Ankara'ya gitti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, son yıllarda Türkiye genelinde doğal afetlerin çok yaşanmaya başladığını, özellikle çiftçiler olarak bu afetlerden büyük zarar gördüklerini söyledi.

Ankara ziyareti sırasında il ve ilçe ziraat odalarının katkılarıyla doğal afetlerde kullanılmak üzere afet fonu kurulmasını talep edeceklerini belirten Kökçe, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisi açısından tarım sektörü önemli. Buna bağlı olarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için tarım sektörünün desteklenmesi ve çiftçilerimizin teşvik edilmesi gerekiyor. İlçemizde tarımsal amaçla kullanılan hazine arazilerini, çiftçilerimiz tarafından sözleşmesiz olarak kullanıldığında, üretimin kayıt altına alınamamasından dolayı tarım sektörüne sağlanan desteklemeler ve TARSİM sigortaları dahil sözleşmeye bağlı bir çok haktan mahrum kalıyor. Bundan dolayı hazine arazilerinin kiralama sürelerinin yeniden düzenlenmesini talep edeceğiz."



