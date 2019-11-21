ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (MYO) Seracılık ve Bahçe Tarımı Programı öğrencileri, kışlık sebze ekim ve dikimi yaptı.

Öğrenciler, öğretim görevlileri Dr. Nimet Aydoğan, Mustafa Can, Hüseyin Kalkan, Esmanur Demirel ve Onur Vural gözetiminde meslek yüksek okuluna ait üretim alanında açıkta ve örtü altında kışlık sebze üretimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Yapılan sebze ekim ve dikimi hakkında bilgi veren Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, öğrencilerin teorik olarak aldıkları eğitimi, uygulamalı hale getirdiklerini söyledi.

Kumluca'da özellikle seracılık ve bahçe tarımı üretiminin yoğun olarak yapıldığını ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Yoğun bir şekilde tarım yapılan ilçemizde öğrencilerimize sağlıklı ve doğru tarımsal üretimin nasıl yapılacağını hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatma ve öğretme gayreti içerisindeyiz. Tarımsal üretimi seven, tarıma sevdalı öğrencilerin üniversite tercihi bakımından okulumuzu seçmelerinin en önemli sebepleri arasında uygulamalı eğitimler yapabiliyor olması. Biz de öğrencilerimize bu konuda gereken desteği sağlıyoruz. İnşallah bu ekim ve dikimini yaptığımız sebzelerden bol ürün hasat ederiz."