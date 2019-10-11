OSMANİYE - Osmaniye'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fatih Çokan, son 1 yıldır hem kendisi hem de çevresindeki insanların desteğiyle aldığı yüzlerce oyuncağı otobüsünde sergiliyor.

Belediyeye ait özel halk otobüsünde şoförlük yapan Çokan'ın aracı, adeta bir oyuncakçıyı andırırken halk otobüsüne binenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

8 yıl önce şoförlük yapmaya başladığını belirten Çokan, çocukken ailesinin durumunun iyi olmadığını ve bir çok şeyden mahrum kaldıklarını söyledi.

Çokan, "Küçüklüğümde bizim oyuncaklarımız yoktu. Benim babam at arabacısıydı, bu nedenle çocukluğumuzu yaşayamadık. Bütün bunları düşünerek otobüsümü çocuk oyuncaklarıyla donattım. O zamanlar yaşayamadığım şeyleri şimdi yaşamaya çalışıyorum." dedi.

Şoförlük yaptığı otobüsü kendi çocuğu gibi gördüğünü aktaran Çokan, onu oyuncaklarla donatarak hem onu hem de kendini sevindirdiğini dile getirdi.



Sergilediği oyuncaklara yolcuların da büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Çokan, "Oyuncakları çok isteyen çocuklara bu oyuncaklardan armağan ediyorum. Onların mutlu olması beni çok daha mutlu ediyor." diye konuştu.

Ailelerin ilk başta oyuncak hediye etmesine karşı çıktığını dile getiren Çokan, şunları söyledi:

"Çocuklar araçtayken oyuncak vermek istediğimde aileleri 'olmaz' dese de ben ısrar edip oyuncağı veriyorum. Çünkü çocukların her zaman mutlu olmasını, sevinmesini istiyorum. Aslında çocuk sevgimi arabamda yaşatmak için yaptım böyle bir şeyi. Aileleri, oyuncaklarımın azalacağını düşündüğü için 'olmaz' diyor aslında. Ama arkadaşlar sayesinde oyuncak sayım hiç eksilmiyor."

Sadece Osmaniye değil Türkiye'nin dört bir yanındaki arkadaşlarının kendisine çeşit çeşit oyuncak gönderdiğini söyleyen Çokan, "Bursa, Manisa, İstanbul ve bir çok kentte arkadaşlarım var. Onlar benim buradan çocuklara oyuncak hediye ettiğimi bildikleri için destek veriyorlar. Araçta oyuncak eksildiğinde onlar bana gönderiyorlar. Bu sayede hiç oyuncağım eksilmiyor." ifadelerini kullandı.