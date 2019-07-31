Küçük İzciler Karataş'ta buluştu Karataş Belediyesinin destekleri ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında küçük izciler Karataş'ta yaz kampında buluştu.Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Tabiat Parkı'nda İstiklal Ortaokulu ve Şehit Mehmet Volk