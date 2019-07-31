ADANA (AA) - Karataş Belediyesinin destekleri ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında küçük izciler Karataş'ta yaz kampında buluştu.
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Tabiat Parkı'nda İstiklal Ortaokulu ve Şehit Mehmet Volkan İlkokulu izcilerini ziyaret etti.
Öğrencilerin Karataş'ta doğayla iç içe olmalarıyla gözlem yapmayı öğrenceğini belirten Topuz, bu tür etkinliklerin teknolojiye hapsolmuş gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.
Yaz kampı kapsamında izciler, doğal yaşamı tanıma şansı yakaladı.