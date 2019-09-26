KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bilgi Güvenliği Öğrenci Topluluğu tarafından "Büyük Veri ve Yapay Zeka" konulu konferans düzenlendi.

Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, yapay zekanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin dijital dönüşüm stratejisi kapsamında son yıllarda bilişim alanında çok önemli kazanımlar elde edildiğine dikkat çeken Okumuş, büyük veri ve yapay zekanın bilgisayar mühendisliği alanındaki güncel konumuna ve önemine dikkat çekerek, ileriki yıllarda teknolojik gelişmelerin büyük kısmında büyük veri ve yapay zeka birlikteliğinin etkili olacağına işaret etti.

Açılış konuşmasının ardından Gitti Gidiyor Yapay Zeka Birim Yetkilisi Remzi Düzağaç da "Büyük Veri ve Yapay Zeka" konulu sunum yaptı.

Büyük veri işleme programları hakkında bilgiler veren Düzağaç, kodlama dilleri ve yazılım alanındaki gelişmelere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Konferans, katılımcıların konuya ilişkin sorularının cevaplandırmasının ardından son buldu.