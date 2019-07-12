KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi açıldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki (GSF) açılışta, şehitleri ve gazileri minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

15 Temmuz'un önemine dikkat çeken Can, "15 Temmuz’da milletin iradesine, birliğine ve beraberliğine kasteden hainlerin ülkemizi bölme girişimine 81 milyon olarak karşı çıktık. Milletin iradesine sahip çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz. Herkes gördü ki Türkiye üzerinde böyle oyunlar oynanamaz." dedi.

KSÜ olarak 15 Temmuz haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler veren Rektör Can, şunları kaydetti:

"Bu günü layıkıyla anmak, anlamak ve gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Birlik, beraberlik, bayrak ve vatanımızın bölünmezliği bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyor şairimiz ve nitekim bayrağımız için biz 15 Temmuz’da 251 şehit verdik. Böyle bir şeye kimse yeltenemez. Eğer yeltenmeye kalkarsa biz canımızı bu vatan için birlik beraberliğimiz için vermeye hazırız ve biz bu şuurda öğrenciler yetiştiriyoruz."

Serginin gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür eden GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı da bu anlamlı günü hatırlamanın ve unutturmamanın, gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, sanatçılar ve akademisyenlerin katılımıyla açılışı yapılan sergi, hafta boyunca sanatseverler tarafından gezilebilecek.