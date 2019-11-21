KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesinde 2. grup öğrencileriyle eğitim-öğretime başladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Çocuk Üniversitesini ziyaret ederek, KSÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gülay Bedir'den bilgi aldı.

Çocuklara yönelik eğitim-öğretim ve çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulunarak öğrencilere bilişsel, duyusal, sosyal ve bedensel olarak çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan Çocuk Üniversitesi'nde Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 okuldan 25 ilkokul öğrencisinden oluşan 2. grubun eğitim faaliyetleri başladı. İki ay sürecek Çocuk Üniversitesi programı kapsamında farklı konularda eğitim programları, seminerler, bilimsel etkinlikler, doğa-kültürel geziler, sergiler ve uygulamalı öğrenme etkinlikler düzenlenecek.

Milletvekili Habibe Öçal, yaptığı konuşmada çocukların üniversiteyle tanışmasına vesile olan ve gelecek vizyonlarına katkı sunan Çocuk Üniversitesine emeği geçen herkesi tebrik ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Can ise Çocuk Üniversitesi ile üniversite eğitimi oranını yukarıya çekmek ve çocuklarla hayat boyu süren bir ilişki tesis etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

KSÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gülay Bedir de Çocuk Üniversitesinde bilim, sanat ve teknolojiyi eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.