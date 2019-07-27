"Kozmetik akupunktur ile en az 5 yaş daha genç görünmek mümkün"

- Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi’nden Dr. Tansel Turan: - "Kozmetik akupunktur, daha genç ve dinç görünmeyi sağlayan bir tedavi. Kişi zaman içinde ilk başladığı noktadan en az 5 yaş daha genç görünebilir. Sonuç olarak;

"Kozmetik akupunktur ile en az 5 yaş daha genç görünmek mümkün"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi’nden Dr. Tansel Turan, kozmetik akupunkturun, daha genç ve dinç görünmeyi sağlayan bir tedavi olduğunu belirterek, "Kişi zaman içinde ilk başladığı noktadan en az 5 yaş daha genç görünebilir. Sonuç olarak; kozmetik akupunkturla yıllar geçse de ilk kürdekinden bile daha parlak daha gergin ve daha genç görünürsünüz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Turan, vücudun toksik yükten kurtarılması gerektiğini ve geleneksel tıbbın kişilere bu alandaki faydalarını anlattı.

Cep telefonu, hava ve yemeklerden toksik yük alındığına işaret eden Turan, "Tüm bunları atmamız gerekiyor. Hücreye toksini almayıp izole yaşamak da çözüm değil. Onu bağlayıp atmamız gerekiyor bir şekilde. Detoksu nasıl sağlayacağız? Vücudu doğru besleyerek ve doğru takviyeler vererek desteklemek." diye konuştu.

Turan, bunun mevcut tıbbi yöntemlerle yapılmasının çok kolay olmadığını dile getirerek, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile hastanın temizlenmesini ve iyileşmesini sağlamamız gerek. Genel tıbbın kurallarını da kullanmamız gerekiyor." bilgisini verdi.

Turan, şunlara dikkati çekti:

"Çünkü tüm doktorlar temel tıp eğitimi aldık. Temel tıbbı bilmeden geleneksel tıbbı yapmak söz konusu bile olamaz. Çünkü temel tıbbın kurallarından yola çıkıp hastaya teşhis koymak, tanısını koymak veya tedavisini düzenlemek bunlarla mümkün. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp; dünyanın her yerinde kullanılan bir yöntem. Örneğin; Dünya Sağlık Örgütü, 39 temel hastalıkta akupunkturun net olarak tedavi edici bir yöntem olduğunu kabul etti ve deklare etti."


- "Cilt kendini onarıp, yeniliyor"


Turan, akupunkturun aynı bölgelerde enerji akışını düzenlendiğini ve böylece o bölgedeki organın düzgün çalışmasını sağladığını ifade etti.

Kozmetik akupunkturun, daha genç ve dinç görünmeyi sağlayan bir tedavi olduğunu aktaran Turan, "Amaç, cildin kendini onarmasını ve yenilenmesini sağlamak. Elastin ve kollajen lifleri akupunktur yöntemi ile uyarıldığından giderek güçlenir ve sayıca artar. Bu liflerin atışı; kişinin kendini daha zinde hissetmesini sağladığı gibi kırışıklıklarının tedavisinde de çok etkili." diye konuştu.

Turan, şu bilgileri verdi:

"Kozmetik akupunktur ile vücudun otonom sinir sistemi ve kan dolaşımı uyarılır. Ciltte bulunan onarıcı maddeler harekete geçer, cildi regüle eder. Ciltteki kolajen ve elastin üretimi artar, yüz ve boyun bölgesinde kan akımının da artmasıyla cilt gerginleşir, kırışıklıklar azalır, cilt daha parlak ve canlı görünür. Yüz, boyun ve dekoltede özel noktalara, özel teknikle konulan iğnelerle yaşlanma belirtileri azaltılıyor. Etkili bir yöntem. Anti-aging'de kişinin yaşlılık belirtilerinin yavaşlatılması hatta geriletilmesi amaçlanıyor. Kozmetik akupunkturla en iyi sonuç alınan 9 kırışıklık; kaz ayakları, kaş çatma çizgisi, nazolabial oluk, alın çizgileri, sigara çizgileri, sarkık göz kapakları, gözaltı çizgileri, boyun çizgileri, dekolte bölgesi kırışıklıklar."

"Cildimiz üç katmandan oluşur. Akupunktur, epidermisteki (en üst tabaka) etkisiyle ciltteki su miktarını arttırıp, yaşlanan cildin kırışıklık ve pigmentasyonunu azaltır. Orta tabakadaki etkisiyle kollojen ve elastinler artar. Cilt parlak görünür." yorumunu yapan Turan şunların altını çizdi:

"En alttaki 3. tabakada (deri altı ve yağ dokusu) akupunktur ile yeniden organize olur. Yeni damar gelişimi ile sellülitler düzelir, cilt mevcut durumuna göre sıkılaşır, toplanır. Hastanın önce belli vücut noktaları iğnelenerek qi (çi) enerjisi yüze yönlendirilir. Ve ardından yüz iğnelemesi yapılır. Kozmetik akupunktur; yüz uygulaması için özel üretilmiş minik iğnelerle yapılır. Hasta ağrı ya da acı hissetmez. 1 seanslık uygulama süresi 30 dakikadır. Amaç cildin kendi kendine onarılması ve yenilenmesidir. Kozmetik akupunktur elastin ve kolojen üretimini arttırarak cildi güçlendirir, böylece ince çizgilerin giderilmesini ve derin çizgilerin hafiflemesini sağlar.

Uygulanan teknik Mei-zen demiştik. Anlamı; sağlıklı insan. Bu teknik sadece cildimizi güzelleştirmekle kalmaz; beraberinde yapılan vücut akupunkturu sayesinde sağlıklı ve zinde olmamızı da sağlar. Mei-zen tekniği vücut qi (çi) enerjisini yüze yansıtarak güzel görünmenin en doğal yoludur. Kozmetik akupunkturda kür tedavisi 10 seans. 5 hafta; haftada 2 kez uygulanıyor. Ardından 2 ay arayla yapılan 1 seanslık koruma tedavileriyle sonuç yıllarca korunabiliyor. Bu ara tedaviler sayesinde hasta aynı dinamikte yıllarca kalabiliyor. Böylece, kişi zaman içinde ilk başladığı noktadan en az 5 yaş daha genç görünebilir. Sonuç olarak; kozmetik akupunkturla yıllar geçse de ilk kürdekinden bile daha parlak daha gergin ve daha genç görünürsünüz."



- "Hacamat dünyanın her yerinde kullanılıyor"


Dr. Tansel Turan, olimpiyatlarda yarışan sporcular ve Hollywood ünlülerinin kupa ve hacamat yapılmış fotoğraflarının bulunduğuna işaret ederek, "Spor yaparken vücudumuzda laktik asit birikiyor. Laktik asiti atmak için saunaya giderek, masaj yaptırarak atmaya çalışırız. Eğer siz o ara kupa gibi hacamat gibi uygulamalar yaptığınızda laktik asit atımını hızlandırırsınız. Sporcular laktik asiti atmazsa performansı düşer." şeklinde konuştu.

Turan, hacamatın hiçbir zararı olmadığını vurgulayarak, "Tıbbi olmayan personeller kesilmesi gerekenden daha derin kesiyorlar. Lenf sisteminden toksin almamız gerektiği için yüzeysel kesik atmamız gerekiyor. Çok kan akması toksinin çok gittiği anlamına gelmez. Çünkü toksini kandan değil, lenf dolaşımından alıyoruz. Çok ya da az kan akması bir şey ifade etmiyor." uyarısında bulundu.

Hiçbir sağlık sorunu olmayan, sadece toksik yükü atmak isteyen kişilerin 3 haftada 1 hacamat yaptırabileceğini dile getiren Turan, "Buna; tarama hacamat diyoruz. Ayın çekim gücünden yararlanmak için dolunayın olduğu zamanlarda yapmak çok daha iyidir. Tıpkı gel-git olayındaki gibi. Toksini daha fazla atar. İslam tıbbına baktığımızda da sünnet olan günler bu günlerdir. Tedavi için yapılan hacamatta belli gün ve saat olmaz. Dünyanın her yerinde kullanılıyor. Çin tıbbında çok eskiden beri yer alır. İbni Sina'nın da bunun faydalarını anlatan sayfalar dolusu yazısı var." bilgisini verdi.

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