Kozan'a turist ilgisi Anavarza Antik Kenti, Kozan Kalesi ile dikkat çeken Kozan ilçesine turistlerin gelmeye başladığı bildirildi.Kozan Belediyesinden yapılan açıklamada, İtalya ve Ermenistan'dan 30 kişilik grubun ilçeye geldiği belirtildi.Anavarza Antik Kentini gezen grup