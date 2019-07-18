ADANA (AA) - Kozan Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri için konusunda uzman akademisyenlerin katılımıyla çalışma başlatıldığı bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Tanyeli başkanlığındaki ekip Kozan Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Surlarla kale içerisinde incelemelerde bulunan ekip, eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kozan'ın 2014 yılında yarım kalan projelerinden Kozan Kalesi projesini hayata geçirmek için yeniden çalışma başlattıklarını kaydetti.

Kozan Kalesini dünya kültür mirasına kazandıracaklarını dile getiren Özgan, "Kozan Kalesi'nde restorasyon uygulamaları tamamlandıktan sonra yürüyüş yolları, seyir terasları, müze, restoran ve kafeler olacak. Burada film çekimleri için de alanlar yer alacak. Ayrıca daha önce projelerimiz arasında olan teleferik bu projeye de dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.



