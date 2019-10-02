Köy köy gezip üzüm çeşitlerini korumaya aldılar

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce gen kaynaklarının korunması için yürütülen 5 yıllık çalışma sonucunda Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 100'ün üzerindeki üzüm çeşidi koruma altına alındı - Proje sorumlu

Köy köy gezip üzüm çeşitlerini korumaya aldılar
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Isparta Düğün Salonları

KAHRAMANMARAŞ - İSMAİL HAKKI DEMİR - Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'taki gen kaynaklarının korunması için yürütülen 5 yıllık çalışma sonucunda 100'ün üzerindeki üzüm çeşidi koruma altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Müdürlüğünce 5 yıl önce "Asma Gen Kaynaklarının Korunması, Muhafazası ve Karakterizasyonu" adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında ekipler, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'taki üzüm yetiştiriciliği yapılan yerleri tek tek gezilerek kentlere özgü "Tarsus beyazı", "Topacık", "Müşkü", "Topakkara", "Şiddi", "Şıh", "Kabarcık" ve "Mağrabaşı" gibi 100'ü aşkın üzüm çeşidinden aşılık numune alındı.

Yaklaşık 200 köy ve mahalle gezilerek toplanan 100'ün üzerindeki çeşit için Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Müdürlüğü sahasında asma bahçesi oluşturuldu.

Koruma altına alınan üzüm çeşitlerine ilişkin ıslah çalışmaları ile yeni çeşitlerin de üretilmesi için süreç devam ediyor.

- "Amacımız gen kaynaklarını korumak"

Proje sorumlusu yüksek ziraat mühendisi Muhammet Ali Gündeşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iklim ve coğrafi yapısı itibarıyla dünyada gen kaynakları bakımından önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Asmanın ilk kültüre alınan yerinin Anadolu toprakları olduğunun bilindiğini aktaran Gündeşli, bu anlamda Türkiye'nin çok zengin gen kaynaklarıyla dikkati çektiğini dile getirdi.

Gündeşli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da desteklediği yerel tohumlarla üretim çalışmaları kapsamında faaliyetler yürüttüklerini belirterek Doğu Akdeniz'deki zengin gen kaynaklarını koruma altına almaya çalıştıklarını dile getirdi.

Beş ili köy köy gezdiklerinin altını çizen Gündeşli, "Bu projemizde zengin olan Anadolu topraklarından Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'ta il merkezi, ilçeler ve köyleri dolaşarak 5 yıl boyunca yerel gen kaynağımız üzümlerimizle ilgili taramalar yaptık. Bu taramaları yaptıktan sonra bu yerel çeşitlerden aşı kalemleri alınarak aşılama suretiyle bahçeler oluşturduk." dedi.

Oluşturdukları bahçede 100'ün üzerinde yerel çeşidin bulunduğunu dile getiren Gündeşli, "Bunlar birbirinden farklı özelliklere sahip. Üzümlerimizin şıralık, şaraplık, sofralık ve kurutmalık özellikleri var. Eşsiz lezzetlere sahip. Bu gen kaynakları yok olmasın diye koruma altına aldık. Amacımız gen kaynaklarını korumak. Ülkemizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı büyümelerini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gündeşli, üzümün sağlık açısından faydalı ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yapıya sahip önemli bir meyve olduğunu kaydetti.

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