PRİZEN - Kosova'nın Türk kökenli Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) 8. Olağan Genel Kurulu'nda partinin yeni genel başkanı seçildi.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de bir otelde düzenlenen genel kurula, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, TDP Milletvekili Yusuf Hasani, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, delegeler, ülke ve yurt dışından parti temsilcileriyle STK temsilcileri katıldı.

Genel Kurul'da, kayıtlı 72 delegeden 66'sı oy kullandı. Seçimlere, tek aday olarak katılan Damka, oy çokluğuyla KDTP'nin yeni genel başkanı oldu. Delegelerin 49'u "evet", 10'u "hayır", 7'si ise "çekimser" oy kullandı.

Damka, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin Kosova Türklerinin tek siyasi çatısı olan Kosova Demokratik Türk Partisini eskiden olduğu gibi güzel ve güçlü günlerine getirmek olduğunu belirterek, parti üyelerinin desteğiyle başarıya ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Parti bünyesinde oluşturulacak alt teşkilatlarla her vatandaşa ve haneye kolay ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Damka, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde parti temsilciliklerinin oluşturulması da yine yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Soydaşlarımızın aktif bizim öncelikli temennimizdir"

Eski KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, yaklaşık 20 yıldır yürüttüğü görevini devrederken yaptığı veda konuşmasında, başkanlık döneminde kaydedilen başarılar ve gözlenen eksikliklerle ilgili bilgi verdi.

Son dönemde yaşanan parti içi çekişmelerine işaret eden Yağcılar, toplumsal çalışmalar yerine daha çok bireysel çalışmaların ağır bastığını ve bunun üstesinden gelinmesi gereğini dile getirdi.

Büyükelçi Sakar, Kosova Türklerinin, Türkiye ile Kosova arasındaki köprü olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Soydaşlarımızın her alanda aktif ve en önde olması bizim öncelikli temennimizdir. Böylece hem kendi toplumunuza hem de Kosova'nın çok kültürlü ve etnikli yapısına sağlayacağınız katkılar daha da artacaktır. Türkiye ile Kosova arasındaki kardeşlik ilişkilerimizi arzu ettiğimiz yüksek seviyelere çıkarmamız daha da kolaylaşacaktır."

TDP Genel Başkanı İlyas da Balkanlardaki Türk siyasi partilerinde başlayan değişim sürecinin, Kosova'da da demokratik şekilde gerçekleştirdiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.