ANTALYA - Antalya Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu annelere yönelik tekne turu düzenlendi.
Tekne turuna kentteki kimsesiz çocuklara koruyucu annelik yapan yaklaşık 100 kadın katıldı.
Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, annelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesi hakkında bilgi verdi, geri dönüşümlü poşet hediye etti.
Düden Şelalesi'ni denizden izleyen anneler, yaklaşık iki saat süren turun ardından limana döndü.