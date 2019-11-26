Koruma altındaki çocuklar çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

Adana’da Seyhan Çocuk Evleri Sitesi’nde uygulanan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında koruma altındaki çocuklar, atıklardan yaptıkları el işi ve sanat eserleriyle çevre bilinci ediniyorlar - Proje yürütücüsü Resul Yazıcı: - "Faaliyetlerimizde çocuklarımızda

Koruma altındaki çocuklar çöpleri sanat eserine dönüştürüyor
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - ÖMER FANSA - Adana'da Seyhan Çocuk Evleri Sitesi’nde "Sıfır Atık Projesi" uygulamasıyla koruma altındaki çocuklar, atık malzemelerden sanat eserleri ve el işi ürünler yaparak sanat öğrenirken çevre bilinci kazanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sitede proje yürütülüyor. Proje kapsamında sitede kalan 13-18 yaş arası çocukların tamamına geri dönüşümün önemi hakkında eğitim verildi. Eğitimlerin ardından gönüllü 17 çocukla Adana genelinde belirli alanda çöpler toplanarak geri dönüşüme uygun cam, plastik, pil gibi materyaller ayrıştırıldı. Toplanan malzemelerin büyük bir kısmı ilgili firmalara verilerek ekonomiye katkı sunulurken, kalan malzemelerle çocuklarda sanat yoluyla çevre bilinci oluşması için atölye çalışması planlandı. Çocuklar atölyede, topladıkları atık malzemelerden eğitmen ve resim öğretmenleri nezaretinde, 2 ayda 40'a yakın tablo, mozaik ve el işi ürünleri yaptı.

Proje yürütücüsü Resul Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara psiko sosyal destek yönünden sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin önemli katkısı olduğunu belirtti. Bu çocukların çok farklı ruh halleri olduğunu ifade eden Yazıcı, onları gerek toplum yaşamına daha kolay adapte olmaları gerekse çevreye duyarlı yetişmeleri için proje uygulayıp hayata geçirdiklerini anlattı. Proje kapsamında atölyede çocukların toplanan malzemelerden kendi tasarımlarını ortaya koyacak el işleri yaptıklarını aktaran Yazıcı, şunları söyledi:

"Çocuklarımızda doğadaki bu geri dönüşüm atık malzemelerinden çok farklı sanatsal tasarım ortaya çıktı. Topladıkları bu malzemelerden hayallerini tablolara döktüler. Çalışmalarımızla çocukların ruh halleri dinginleştiğini gördük. Çocuklarımız atölyede hayallerini ortaya koyup eser oluşturduğunda davranışlarında olumlu bir gelişme olduğu gördük. Kendi iç dünyalarında bir dinginleşme olduğunu, kurum içinde yaşam planını uyduklarını ve mutlu olduklarını gördük. Bu sanat eserleri bir defa öncelikle bir birey olarak kendi hayallerini, varlığını ve ruh dünyasını ortaya koyma açısından bir fırsat olmuş oluyor. Çocuklarımız böyle bir fırsatı burada yakalayıp bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu davranışlarına yüzlerindeki tebessüme yansıdığını görmekteyiz."

Yazıcı, projenin asıl amacı olan çevre bilinci gelişmesinde de olumlu yol aldıklarına işaret ederek "Bu sanatsal faaliyetlerle çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak, çevre dostu tüketim davranışını bilinç şekilde kazandırmak hedefimiz olmuştur. Faaliyetlerimizde çocuklarımızda ruh dünyalarını ortaya çıkaran eserler yanı sıra çevre bilincinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Sanatsal yönden de çocuklarımızın çok zengin bir gönül dünyasına sahip olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

- "Pet şişeyi resim atölyesine getiriyorum"

Proje katılımcısı 13 yaşındaki Samet O, iki ay önce başladıkları çalışmada cam ve taşlarla kitap ayracı oluşturduğunu belirtti. Atölyeye katıldıkça yaptıkları ürünler nedeniyle el becerisinin artığını gördüğünü ifade eden Samet O, artık bir şeyi çöpe atarken bir kere daha düşündüğünü anlattı. Samet O, "Önceden plastik şişeleri çöpe atıyordum. Dikkat etmiyor, önemsemiyordum ama artık gördüğümde pet şişeyi resim atölyesine getiriyorum, onlardan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum." dedi.

15 yaşındaki Bilal O. da bir resim atölyesinde bu tür el işi ürünler yapmayı hiç düşünmediğini dile getirerek "Daha önce bunları yapmak hiç aklıma gelmemişti. Şimdi bu ürünleri yapınca aklım daha iyi, daha iyi şeyler geliyor aklıma, daha iyi sanatsal şeyler geliyor aklıma. Daha bilinçli olmaya başladım. Güzel ve yararlı şeyler yapmaya başladım. Çöp kutularıyla çöpleri ayrıştırarak neler yapabileceğimizin farkına vardım." diye konuştu.


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