ANTALYA - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'i ziyaret etti.

Başkan İşlek, Öz'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhur İttifakı'nı ortak projelerle ilçede devam ettirdiklerini söyledi.

Öz ise seçimde ittifak yaptıkları kentlerde MHP'li belediyelere de nezaket ziyareti yaptığını aktardı.

Abdurrahman Öz, "Bizler her zaman beraberiz. Antalya için Korkuteli için genel merkez olarak elimizden ne gelirse desteğe hazırız. Yapılacak bir şey varsa biz de sizlerin emrine amadeyiz." ifadelerini kullandı.



