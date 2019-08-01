OSMANİYE (AA) - Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Merve ve Savaş Öksüz, memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden Merve (28) ve Savaş Öksüz'ün (29) cenazeleri yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze aracıyla Osmaniye'ye getirildi.

İlk olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirilen cenazeler, helallik alınmasının ardından Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Öksüz çiftinin cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Altı yıllık evli olan ve 1 çocukları bulunan Merve ve Savaş Öksüz'ün, sahip oldukları konfeksiyon dükkanına mal almak için İstanbul'a gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

- Olay

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında Mustafa Yılar idaresindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpmış, kazada sürücü Yılar ile Merve ve Savaş Öksüz hayatını kaybetmişti.