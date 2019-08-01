"Konut sektörü bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor"

- KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: - "Konut sektörümüz bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor" - Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik: - "Aylık ödeme açısından 400 bin liralık bir ev için 10 yıl vadede daha önce 7 bin 177 TL

"Konut sektörü bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor"
8 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Konut sektörümüz bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor."

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, konut kredilerinin düşürülmesinin sektör için büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Konut kredilerinde 1,20-1,30 seviyelerinde kademeli bir faiz indirimi beklediklerini vurgulayan Elmas, faizlerin yüzde 0,99’a çekilmiş olmasının hem konut piyasası hem de Türkiye piyasası için büyük bir sürpriz olduğunu dile getirdi.

Vadenin 180 aya çıkarılmasının ise dinamiklerin farklı bir zemine taşınması anlamına geldiğine işaret eden Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere, son bir buçuk iki yıldır ciddi anlamda yavaşlayan bir konut sektörü ve satışları söz konusu. Maliyet artışlarının yansıtılamadığı fiyat tablosu var ortada. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. 0,99 mevduat faizinin yüzde 17-18 olduğu günlerde konut kredisinin yüzde 12’yle hem de 15 yıl gibi vadeye çıkarılması konut sektörümüze önemli bir katkıdır. Sektör bu teşvikle mutlaka harekete geçecektir. Bunun öncü göstergesini mart ayında görmüştük. Ziraat Bankası tarafından bir aylık yapılan uygulamayla 1,28’e çekilmişti. 1,28’de bile bir ivme yaşamıştı konut sektörü. Özellikle uygun fiyatlı, ucuz konutlarla iyi bir ivme göstermişti ama 0,98-99 tabi çok daha büyük bir rakam ve Türk halkının da matematiğini bildiği bir rakam, alıştığı bir rakam. 120 ayda çok rahat son 8-10 yıldır bir şekilde çalışan bir sistem haline gelmişti."

Elmas, şu bilgileri verdi:

"Biz konut satışlarından büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü son 1 buçuk yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Zaten yüzde 2 faizle almalarının da bir mantığı yoktu. Şu anda büyük bir fırsat doğdu. 180 ay da bence çok önemli. Burayı da vurgulamamız lazım. Sadece 0,99 değil, 180 ayda 500 bin lira ve altında yani; 300 bin lira, 250 bin lira, 350 bin lira gibi kredi kullanabilecek olan vatandaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Orada da neredeyse kira öder gibi bir taksite düşürüyor konut bedellerini."

Bankaların yaptığı açıklamalar içerisinde, bu rakamların anlaşmalı konut firmalarının anlaşması dahilinde daha da aşağı düşürülebileceği belirtildiğini belirterek, "Yani bizler, KONUTDER üyeleri olarak, bankalarımızla anlaşarak rakamları daha aşağı çekebiliriz. 0,80’e kadar çekilebilir, sektörümüz bunu yapabilir. O zaman 180 ay çok daha cazip bir ürün haline gelecektir. Ayrıca bunu önümüzdeki dönemde kampanyalaştırabiliriz sektör olarak. Konut sektörümüz bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor."


- "Toplamda vatandaşa 220 bin liralık fırsat oluşturuldu"


Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de yüzde 1'in altındaki faiz oranlarının insanları harekete geçireceğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitekim 400 bin liralık bir konutta düne kadar yüzde 1,49 konut kredi faiz oranı ile 10 yıl vadede 461 bin lira faiz ödemesi oluyordu. Ziraat Bankası’nın hamlesi ile bu yük 176 bin lira hafifledi. 176 bin liralık bir fırsat oluştu. Aylık ödeme açısından da 400 bin liralık bir ev için 10 yıl vadede daha önce 7 bin 177 TL aylık ödeme yapılırken, şimdi 5 bin 711’liraya çekildi. Aylık 1.466 TL indirim yapılmış oldu. Tapu harcı ve KDV’de de biliyorsunuz teşvikler yıl sonuna kadar devam ediyor."

Bu iki teşvik de 44 bin liralık avantaj sağladığını dile getiren Çelik, "Dolayısıyla toplamda halihazırda vatandaşa 220 bin liralık fırsat oluşturulmuş durumda. Bu sebeple çağrı merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var. Ziraat Bankası’nın başlattığı kampanya genişlerse bekleyen talebin ciddi manada canlanacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

- "Sektör temsilcileri tarafından son derece olumlu karşılandı"


İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep ise makro ekonomik verilerin olumlu yönde gelişmesi ve buna paralel olarak kredi faiz oranlarının düşmesi ile konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını ümit ettiklerini belirterek, "Kamu ve özel bankaların mortgage kredi oranlarını aylık bazda yüzde 1’in altına düşürmesi sektör temsilcileri tarafından son derece olumlu karşılanmıştır." diye konuştu.

Celep, bu olumlu havanın sektöre canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacağını aktararak, yılın ikinci yarısında satış rakamlarının toparlanma sürecine gireceği kanaatinde olduklarını kaydetti.

İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, "Faiz indiriminin başta inşaat sektörüne ve devamında ülke ekonomisine katkıları olacaktır. 15 yıl gibi uzun vadede sağlanan yüzde 0,99 oran, konut satın alma kararını erteleyen alıcılar üzerinde olumlu yönde bir etki sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli de diğer bankaların da kredi faiz oranlarını aşağı çekmesiyle hem sektörde hem de ekonomide yeni bir canlılık oluşturulacağını kaydetti.

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ise bu pozitif gelişmenin sektör temsilcilerine yeni projeler için motivasyon olacağını belirterek, "15 yıl gibi uzun vadede konut kredi faiz oranını yüzde 1’in altına çeken Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın bu hamlesi hem inşaat sektörü hem de ülke ekonomimiz açısından oldukça önem arz ediyor. Bu gelişmeyle birlikte inşaat sektörü 3. ve 4. çeyrekte toparlanma sürecini hızlandıracak ve 2020’de büyümesine devam edecektir." şeklinde konuştu.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı
Merkez Bankası'ndan faiz ve enflasyon açıklaması 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru
İstifa edene izin parası ödenir mi?
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisiIsparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi26 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaretIsparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret28 Temmuz 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldıIsparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı01 Ağustos 2019
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandıIsparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı29 Temmuz 2019
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaretATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret25 Temmuz 2019
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası29 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ29 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019