"Konut sektörü bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor"

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Konut sektörümüz bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor."

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, konut kredilerinin düşürülmesinin sektör için büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Konut kredilerinde 1,20-1,30 seviyelerinde kademeli bir faiz indirimi beklediklerini vurgulayan Elmas, faizlerin yüzde 0,99’a çekilmiş olmasının hem konut piyasası hem de Türkiye piyasası için büyük bir sürpriz olduğunu dile getirdi.

Vadenin 180 aya çıkarılmasının ise dinamiklerin farklı bir zemine taşınması anlamına geldiğine işaret eden Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere, son bir buçuk iki yıldır ciddi anlamda yavaşlayan bir konut sektörü ve satışları söz konusu. Maliyet artışlarının yansıtılamadığı fiyat tablosu var ortada. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. 0,99 mevduat faizinin yüzde 17-18 olduğu günlerde konut kredisinin yüzde 12’yle hem de 15 yıl gibi vadeye çıkarılması konut sektörümüze önemli bir katkıdır. Sektör bu teşvikle mutlaka harekete geçecektir. Bunun öncü göstergesini mart ayında görmüştük. Ziraat Bankası tarafından bir aylık yapılan uygulamayla 1,28’e çekilmişti. 1,28’de bile bir ivme yaşamıştı konut sektörü. Özellikle uygun fiyatlı, ucuz konutlarla iyi bir ivme göstermişti ama 0,98-99 tabi çok daha büyük bir rakam ve Türk halkının da matematiğini bildiği bir rakam, alıştığı bir rakam. 120 ayda çok rahat son 8-10 yıldır bir şekilde çalışan bir sistem haline gelmişti."



Elmas, şu bilgileri verdi:



"Biz konut satışlarından büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü son 1 buçuk yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Zaten yüzde 2 faizle almalarının da bir mantığı yoktu. Şu anda büyük bir fırsat doğdu. 180 ay da bence çok önemli. Burayı da vurgulamamız lazım. Sadece 0,99 değil, 180 ayda 500 bin lira ve altında yani; 300 bin lira, 250 bin lira, 350 bin lira gibi kredi kullanabilecek olan vatandaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Orada da neredeyse kira öder gibi bir taksite düşürüyor konut bedellerini."



Bankaların yaptığı açıklamalar içerisinde, bu rakamların anlaşmalı konut firmalarının anlaşması dahilinde daha da aşağı düşürülebileceği belirtildiğini belirterek, "Yani bizler, KONUTDER üyeleri olarak, bankalarımızla anlaşarak rakamları daha aşağı çekebiliriz. 0,80’e kadar çekilebilir, sektörümüz bunu yapabilir. O zaman 180 ay çok daha cazip bir ürün haline gelecektir. Ayrıca bunu önümüzdeki dönemde kampanyalaştırabiliriz sektör olarak. Konut sektörümüz bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor."





- "Toplamda vatandaşa 220 bin liralık fırsat oluşturuldu"





Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de yüzde 1'in altındaki faiz oranlarının insanları harekete geçireceğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitekim 400 bin liralık bir konutta düne kadar yüzde 1,49 konut kredi faiz oranı ile 10 yıl vadede 461 bin lira faiz ödemesi oluyordu. Ziraat Bankası’nın hamlesi ile bu yük 176 bin lira hafifledi. 176 bin liralık bir fırsat oluştu. Aylık ödeme açısından da 400 bin liralık bir ev için 10 yıl vadede daha önce 7 bin 177 TL aylık ödeme yapılırken, şimdi 5 bin 711’liraya çekildi. Aylık 1.466 TL indirim yapılmış oldu. Tapu harcı ve KDV’de de biliyorsunuz teşvikler yıl sonuna kadar devam ediyor."

Bu iki teşvik de 44 bin liralık avantaj sağladığını dile getiren Çelik, "Dolayısıyla toplamda halihazırda vatandaşa 220 bin liralık fırsat oluşturulmuş durumda. Bu sebeple çağrı merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var. Ziraat Bankası’nın başlattığı kampanya genişlerse bekleyen talebin ciddi manada canlanacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

- "Sektör temsilcileri tarafından son derece olumlu karşılandı"





İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep ise makro ekonomik verilerin olumlu yönde gelişmesi ve buna paralel olarak kredi faiz oranlarının düşmesi ile konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını ümit ettiklerini belirterek, "Kamu ve özel bankaların mortgage kredi oranlarını aylık bazda yüzde 1’in altına düşürmesi sektör temsilcileri tarafından son derece olumlu karşılanmıştır." diye konuştu.

Celep, bu olumlu havanın sektöre canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacağını aktararak, yılın ikinci yarısında satış rakamlarının toparlanma sürecine gireceği kanaatinde olduklarını kaydetti.

İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, "Faiz indiriminin başta inşaat sektörüne ve devamında ülke ekonomisine katkıları olacaktır. 15 yıl gibi uzun vadede sağlanan yüzde 0,99 oran, konut satın alma kararını erteleyen alıcılar üzerinde olumlu yönde bir etki sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli de diğer bankaların da kredi faiz oranlarını aşağı çekmesiyle hem sektörde hem de ekonomide yeni bir canlılık oluşturulacağını kaydetti.

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ise bu pozitif gelişmenin sektör temsilcilerine yeni projeler için motivasyon olacağını belirterek, "15 yıl gibi uzun vadede konut kredi faiz oranını yüzde 1’in altına çeken Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın bu hamlesi hem inşaat sektörü hem de ülke ekonomimiz açısından oldukça önem arz ediyor. Bu gelişmeyle birlikte inşaat sektörü 3. ve 4. çeyrekte toparlanma sürecini hızlandıracak ve 2020’de büyümesine devam edecektir." şeklinde konuştu.





