ADANA - Adana'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Semih K, öldürülen Sabit Akbaş'ın eşi Sibel Akbaş ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki Akbaş, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ölen benim eşimdir, olayı görmedim." dedi.

Mahkeme savcısı mütalaasında, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini belirterek, verilecek cezada alt sınırdan uzaklaşılması ve haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.

Tarafların avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Semih K'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.



Merkez Yüreğir ilçesi Çatalpınar Mahallesi Cabbardede mevkisinde 23 Nisan'da Sabit Akbaş, av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulunmuş, katil zanlısı olarak tutuklanan Semih K. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

