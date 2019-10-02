KAHRAMANMARAŞ - Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kolluk personeli nöbet tuttu.

İlçede trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla kent genelinde polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla yapılan denetimlerde sürücüler ile yayalar bilgilendirildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, yaptığı açılamada, kampanyanın amacının yayaların sağlığını korumak ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla uygulamanın hayata geçtiğini anımsatan Pınar, "Ülke dışında uzun zamandır uygulanan bu kuralı ülkemize de kabul ettirmemiz lazım. Trafik kazalarını azaltalım, yayalara ve engelli vatandaşlarımıza öncelik sağlayalım."

Daha sonra Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan ile Afşinbey Caddesi'nde yaya geçidini kullanan vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.