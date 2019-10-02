Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te il protokolünün de katılımıyla yaya önceliği etkinlikleri gerçekleştirildi

Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu
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Isparta Düğün Salonları

GAZİANTEP - Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te kolluk personeli nöbet tuttu.

Gaziantep'te trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla kent genelinde polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla yapılan denetimlerde sürücüler ile yayalar bilgilendirildi.

Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlere katılan Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Akyol İlkokulu öğrencileriyle sürücülere broşür dağıtarak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermelerini istedi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla kent genelinde polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Şehit Nusret Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptığı konuşmada, trafik kazasında kaybedilenlerin sayısının azaltılması için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti.

Trafikte yayanın geçiş önceliği olduğunu aktaran Erin, "Kavşaklarda, yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde ve insanın adımını attığı her yerde yayayı gören her araç sürücüsünün otomatik olarak durması gereken bir anlayışı ve uygulamayı topluma hakim kılmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda bir medeniyet göstergesi. Şanlıurfa'da 129 noktada 2 bine yakın personelimizle birlikte bu konuya dikkati çekmek için uygulamalar gerçekleştireceğiz. Bu uygulama sonrasında bu konunun yakından takipçisi olacağız. Ceza en son uygulanacak husus olmalı ama ceza uygulamada da kesinlikle tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi sürücülere broşür dağıtarak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermelerini istedi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da kolluk personeli nöbet tuttu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numar Öksüz Trabzon Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Özkan ve beraberindekiler sürücülere broşür dağıtarak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermelerini istedi.

Daha sonra trafik ekipleri öğrencileri konu hakkında bilgilendirdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla kent genelinde polis ve jandarma ekipleri denetim yaparak sürücüler ile yayaları bilgilendirdi.

Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Aykut Pekmez, yıl içerisinde bu tür etkinlikleri yaptıklarını hatırlatarak, "Farkındalık oluşturmak adına sürücülerimizin bu konuda bilgilenmesi amacıyla bugün Türkiye'nin 81 ilinde bu tür ekinlikler yapıyoruz. Yaya geçinde nöbetteyiz." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Pekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy sürücülere broşür dağıtarak, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermelerini istedi.

- Kilis

Kilis Valisi Recep Soytürk de Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında yaya ve sürücülerin bilinçlendirildiğini söyledi.

Etkinlikte, sürücülerin tek tek bilgilendirildiğini ve broşür dağıtıldığını ifade eden Vali Soytürk, "Bu bir mantalite meselesi. Bir iki günde hemen yerleşecek gibi görünmüyor ama bunu hep beraber başaracağız. Düşününce emniyet kemerinde de ilk başta oldukça zorluk çekmiştik ama şimdi çok şükür belli bir mesafe katettik." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil sürücülere broşür dağıttı.

- Malatya

Malatya'da da polis ve jandarma ekipleri trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

Vali Aydın Baruş, İnönü Caddesi'ndeki denetimde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Malatya'da da "Yaya güvenliğinin bekçisiyiz" sloganıyla trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla denetimler yapıldığını söyledi.

Kentte 94 noktada denetimler yapıldığını aktaran Baruş, "Kentte bin 100 civarında emniyet personelimiz organizasyona iştirak ediyor. İlimizde yayaların trafikte güvenliğini artırmak için çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede yaya ve okul geçitlerinde dikkati çekmek için yaya ikonu yerleştirilmesine başlandı. Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yaya ve okul geçitlerinin yaklaşık yüzde 60'ında bu uygulama tamamlandı." şeklinde konuştu.

Baruş, yolun karşısına geçilirken yaya geçitlerinin kullanılmasını, sürücülerin de yayalara ve işaretlere dikkat etmesini istedi.

Konuşmaların ardından Vali Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğrencilere kırmızı düdük ve broşür verdi.

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