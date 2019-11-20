İSTANBUL - Koçtaş, farklı desen ve model seçeneği bulunan nevresim takımlarını müşterilerinin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste toplayan Koçtaş, nevresim grubu ürünleri ile yatak odası dekorasyonunda şıklığı ve rahatlığı bir araya getiriyor.

Yaşam alanları için A'dan Z'ye ilham veren bütçe dostu güzel fikirler sunan Koçtaş'ta yüzlerce farklı desen ve model seçeneği yer alan nevresim takımlarıyla yatak odalarının havası değişiyor.

Çift kişilik, tek kişilik, çocuk ve bebek odaları için aranılan tüm nevresim takımları, yastık, yorgan, battaniye ve yatak örtülerine uygun fiyatlarla şimdilik 20 Koçtaş mağazasından ve Türkiye'nin her yerinden koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması aracılığıyla kolayca ulaşılabiliyor.

Pamuk bazlı dört farklı kumaş alternatifiyle Koçtaş'ta yerini alan nevresimler yıkandıktan sonra da ilk kullanıştaki tazelik hissini koruyor. Koçtaş'ın Modern, Country ve Klasik stilde her mevsime uygun kumaş ve desenli nevresim takımları ile yatak odaları müşterilerini bekliyor.





- Bebek yatakları için yumuşak ve pamuklu kumaşlar







Bebekler için sağlıklı ve rahat bir uyku sağlayan pamuk kumaşlar, tüm bebek uyku grubu ürünlerinde olduğu gibi nevresimlerde de sevimli desenlerle buluşuyor.

Çocuk odaları için canlı desen ve renklerde bezenmiş nevresim takımları çocukların hayal dünyasına renk katarken, farklı vücut ısılarına ve uyku alışkanlıklarına kumaş ve dolgu malzemeleri ile hitap eden yumuşacık yastık ve yorganlar da konforlu bir uyku deneyimi sunuyor.





- Yatak örtüsü, battaniye ve koltuk şalları





Koçtaş, uyku konforunu, kaliteli yatak örtüleri ve battaniye modelleri ile süsleyerek yatak odalarına farklı bir dokunuş katmak isteyen müşterilerine yatak örtüsü ve battaniyenin yanı sıra koltuk şalları seçenekleri de sağlıyor.

Uyku grubunun konforu artıran, sağlığı koruyan alezler de her yatak boyutuna uygun ölçülerde bulunuyor.



Koçtaş'ta bulunan yatak odası tekstili ile yatak odalarının havası değişirken uyku grubu ürünleri de müşterilerine iyi bir uyku deneyimi sunuyor.