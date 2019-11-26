İSTANBUL - KoçSistem'in hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk B2B Girişimcilik Platformu Techsquare "Nesnelerin Maratonu" proje yarışmasında finale kalan 15 takımdan, geliştirdiği akıllı etiketlerle güvenli ve hızlı stok yönetimi sağlayan "BuyBuddy" birincilik ödülü almaya hak kazandı.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, Geleceği Keşfet söylemi ile iş dünyasına yenilikçi teknoloji çözümleri sunan KoçSistem'in B2B girişimcilik platformu Techsquare'in "Nesnelerin Maratonu" proje yarışması tamamladı.

Nesnelerin İnterneti (IoT) odağında Türkiye'nin ilk uzun soluklu teknik geliştirmeyi de içinde barındıran yarışması Techsquare Nesnelerin Maratonu'nda, yarı finalde yarışan 25 girişimci takımdan finale kalan 15 proje, KoçSistem yönetiminden oluşan jüriye sunumlarını gerçekleştirdi.

Yarışan takımlar arasında yer alan BuyBuddy hızlı ve güvenli stok yönetimi yapan akıllı etiket teknolojisi ile Techsquare Nesnelerin Maratonu Birincilik Ödülü'nü almaya hak kazandı.







- "Techsquare Türkiye'nin teknoloji üretebileceğini kanıtlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümlerinin önemli bir uğrak noktası olduğuna dikkati çekerek, Platform360 üzerinde teknoloji geliştiren girişimlerin artışından mutluluk duyduklarını ifade etti.

KoçSistem'in dijital ekosistem oluşturma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Techsquare B2B girişimci platformunun hızla büyümesi gurur verici olduğunu belirten Dereci, şunları kaydetti:

"Nesnelerin İnterneti (IoT), günümüzde iş süreçlerini kolaylaştıran ve işletmelere yeni değerler sunma olanağı veren yaratıcı çözümlerle sürekli gelişiyor. Şirketlerin dijtal dönüşüm serüvenlerinde IoT çözümleri ile önemli katkı sunan KoçSistem'in yüzde yüz iştiraki KoçDigital, bu alanda Türkiye'nin lider IoT yönetim teknolojisi Platform360 ile IoT varlıklarının gelişimini destekliyor.

Türkiye'nin IoT platformu Platform360'ı kullanmak isteyen tüm firma ve girişimleri KoçDigital ile kucaklamaya hazırız. KoçSistem ve KoçDigital mentorluğunda gerçekleştirilen Techsquare maratonlar serisi, yenilikçi çözümlerde artık ülkemizin de iddialı olduğunu kanıtlayan önemli bir yarışma niteliğindedir. Müşterilerimiz başta olmak üzere KoçSistem ve KoçDigital paydaşları dijital dönüşüm performanslarında Techsquare çıktılarından önemli faydalar elde edecekler. KoçSistem olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye adına küresel yenilikçi teknoloji markalarının öne çıkmasını hızlandıran Techsquare T-Day'de bir ara durak olan Techsquare Nesnelerin Maratonu'na katkı veren tüm girişimci takımlarımızı içtenlikle kutluyorum."

- BuyBuddy'nin akıllı etiketleri Platform360'la konuşuyor

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, KoçSistem ve iştiraki KoçDigital liderliğinde gerçekleşen Techsquare Nesnelerin Maratonu'na başvuruda bulunan şirket içerisinden 5 takım, start-uplardan ise 10 takım olmak üzere toplam 15 takım bir ay boyunca KoçDigital Platform360 üzerinde projelerini geliştirdi.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda birinci seçilen BuyBuddy'nin akıllı etiketleri, gerçek zamanlı ve güvenli stok yönetimi için de yenilikçi bir IoT çözümü olarak dikkati çekiyor.

KoçDigital Nesnelerin İnterneti Platformu Platform360 ile entegre çalışan BuyBuddy arayüzleri, satış noktası ve mağaza etkinlikleri ile müşteri davranışlarını birlikte analiz ederek stok ve satış performansının verimliliğini artırıyor.