KoçSistem'in hayata geçirdiği "Nesnelerin Maratonu" yarışmasının sonuçları belli oldu

KoçSistem Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci: - "KoçSistem olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye adına küresel yenilikçi teknoloji markalarının öne çıkmasını hızlandıran Techsquare T-Day'de bir ara durak olan Techsquare Nesnelerin Maratonu'na kat

KoçSistem'in hayata geçirdiği "Nesnelerin Maratonu" yarışmasının sonuçları belli oldu
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - KoçSistem'in hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk B2B Girişimcilik Platformu Techsquare "Nesnelerin Maratonu" proje yarışmasında finale kalan 15 takımdan, geliştirdiği akıllı etiketlerle güvenli ve hızlı stok yönetimi sağlayan "BuyBuddy" birincilik ödülü almaya hak kazandı.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, Geleceği Keşfet söylemi ile iş dünyasına yenilikçi teknoloji çözümleri sunan KoçSistem'in B2B girişimcilik platformu Techsquare'in "Nesnelerin Maratonu" proje yarışması tamamladı.

Nesnelerin İnterneti (IoT) odağında Türkiye'nin ilk uzun soluklu teknik geliştirmeyi de içinde barındıran yarışması Techsquare Nesnelerin Maratonu'nda, yarı finalde yarışan 25 girişimci takımdan finale kalan 15 proje, KoçSistem yönetiminden oluşan jüriye sunumlarını gerçekleştirdi.

Yarışan takımlar arasında yer alan BuyBuddy hızlı ve güvenli stok yönetimi yapan akıllı etiket teknolojisi ile Techsquare Nesnelerin Maratonu Birincilik Ödülü'nü almaya hak kazandı.



- "Techsquare Türkiye'nin teknoloji üretebileceğini kanıtlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümlerinin önemli bir uğrak noktası olduğuna dikkati çekerek, Platform360 üzerinde teknoloji geliştiren girişimlerin artışından mutluluk duyduklarını ifade etti.

KoçSistem'in dijital ekosistem oluşturma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Techsquare B2B girişimci platformunun hızla büyümesi gurur verici olduğunu belirten Dereci, şunları kaydetti:

"Nesnelerin İnterneti (IoT), günümüzde iş süreçlerini kolaylaştıran ve işletmelere yeni değerler sunma olanağı veren yaratıcı çözümlerle sürekli gelişiyor. Şirketlerin dijtal dönüşüm serüvenlerinde IoT çözümleri ile önemli katkı sunan KoçSistem'in yüzde yüz iştiraki KoçDigital, bu alanda Türkiye'nin lider IoT yönetim teknolojisi Platform360 ile IoT varlıklarının gelişimini destekliyor.

Türkiye'nin IoT platformu Platform360'ı kullanmak isteyen tüm firma ve girişimleri KoçDigital ile kucaklamaya hazırız. KoçSistem ve KoçDigital mentorluğunda gerçekleştirilen Techsquare maratonlar serisi, yenilikçi çözümlerde artık ülkemizin de iddialı olduğunu kanıtlayan önemli bir yarışma niteliğindedir. Müşterilerimiz başta olmak üzere KoçSistem ve KoçDigital paydaşları dijital dönüşüm performanslarında Techsquare çıktılarından önemli faydalar elde edecekler. KoçSistem olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye adına küresel yenilikçi teknoloji markalarının öne çıkmasını hızlandıran Techsquare T-Day'de bir ara durak olan Techsquare Nesnelerin Maratonu'na katkı veren tüm girişimci takımlarımızı içtenlikle kutluyorum."

- BuyBuddy'nin akıllı etiketleri Platform360'la konuşuyor

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, KoçSistem ve iştiraki KoçDigital liderliğinde gerçekleşen Techsquare Nesnelerin Maratonu'na başvuruda bulunan şirket içerisinden 5 takım, start-uplardan ise 10 takım olmak üzere toplam 15 takım bir ay boyunca KoçDigital Platform360 üzerinde projelerini geliştirdi.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda birinci seçilen BuyBuddy'nin akıllı etiketleri, gerçek zamanlı ve güvenli stok yönetimi için de yenilikçi bir IoT çözümü olarak dikkati çekiyor.

KoçDigital Nesnelerin İnterneti Platformu Platform360 ile entegre çalışan BuyBuddy arayüzleri, satış noktası ve mağaza etkinlikleri ile müşteri davranışlarını birlikte analiz ederek stok ve satış performansının verimliliğini artırıyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
ISPARTA'DA SPORLA DOLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Isparta Milas eski günlerine dönüyor...
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR
Isparta Valisi Seymenoğlu kadınlara destek verdi! Uygulamayı indirin...
Isparta'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?
Isparta Belediyesi ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme19 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldıVali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı21 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şubeAyhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube20 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyorGüleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor20 Kasım 2019