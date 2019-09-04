KoçSistem ve KoçDigital'e Stevie'den 3'ü altın 11 ödül

KoçSistem ve KoçDigital, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından "16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri"nde 9 ayrı kategoride 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 Stevie ödülüne layık görüldü

KoçSistem ve KoçDigital'e Stevie'den 3'ü altın 11 ödül
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - KoçSistem ve KoçDigital, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından "16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri"nde 9 ayrı kategoride 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 Stevie ödülünün sahibi oldu.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin lider markalarına dijital dönüşüm çözümleri sunan KoçSistem ve yüzde 100 iştiraki KoçDigital, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında sayılan "16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri"nde bu yıl 9 farklı kategoride 11 ödüle layık görüldü.

KoçSistem'in satış ve pazarlama alanlarında müşteri deneyimini dijitalleştiren mobil uygulaması "Customer First", kurumsal sosyal ağ uygulaması "KoçHub" ve gerçek zamanlı üretim yönetim sistemi "KoçDigital Platform 360" ile 3 altın Stevie ödülüne değer görüldü.

KoçDigital "Platform 360 Büyük Veri ve Madencilik Sektöründeki IoT Analitik Çözümleri" ve KoçSistem "İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümü" ile ise 2 gümüş Stevie ödülünün de sahibi oldu.

Büyük bir katılım ile gerçekleştirilen KoçDigital lansman etkinliği, KoçSistem’in dijital yayıncılık platformu Pixage ve KoçSistem "İnsan Kaynakları Teknoloji Çözümleri" de bronz Stevie ile onurlandırıldı.


- Ödüllü projeler


Bu yıl Stevie'den altın ödül ile dönen Customer First, satış ve pazarlama deneyimini zenginleştiren mobil bir uygulama olarak oyunlaştırma (gamification) yapısı ve zengin içerikleriyle satış ve pazarlama ekiplerinin hem eğitim hem satış aşamasında zamanı daha verimli ve etkin kullanmasını sağlıyor.

KoçHub, kurum içinde çalışanlar ve takımlara web ve mobil ortamlardan sosyal paylaşım yapma, işlerini takip etme ve birlikte çalışma olanağı sunan esnek bir paylaşım platformu olarak öne çıkıyor.

Stevie altın ve bronz ödüllerle onurlandırılan Platform 360, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanabilen Türkiye’nin ilk kurumsal nesnelerin interneti yönetim sistemi olma özelliğine sahip. Platform 360, KoçDigital'in ileri analitik ve nesnelerin interneti deneyimlerinin ürünü entegre çözümler ile her geçen gün daha da zenginleşiyor.

KoçSistem’in dijital yayıncılık çözümü Pixage ise Fenerbahçe stadı ve gümrüksüz satış yapılan mağazalardaki (duty free) örnek çözümleriyle Stevie bronz ödülüne konu oldu. Zengin bir içerik yönetim ve yayıncılık sistemi olan Pixage, satış ve pazarlama profesyonellerine çoklu kanalların avantajını sunuyor.


- "Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, bu yıl 74 ülkeden sayısı 4 binin üzerinde adayın katılımıyla gerçekleşen Stevie International Business Awards jüri değerlendirmesinde KoçSistem ve KoçDigital'in elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"KoçSistem ve KoçDigital’ın, 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde gösterdiği bu önemli performans bizleri son derece onurlandırırken, daha iyisini yapmayı hedefleyen tüm çalışma arkadaşlarımız için de güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. 2018’de 6 adet, bu yıl ise 11 adet aldığımız dünyaca saygın Stevie Uluslararası İş Ödülleri bizlere Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkılarımız ve liderliğimiz itibarıyla çok doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bu ödüllerin gerçek sahibi ve her zaman daha iyisini yapabileceklerini kanıtlamış olan çalışma arkadaşlarımı en içten dileklerimle kutlarım."

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