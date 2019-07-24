İSTANBUL (AA) - Teknolojinin faydalı kullanımına ve ekran bağımlılığına karşı harekete geçen KoçSistem, tanıtımını gerçekleştirdiği "Aile Saati" isimli yeni sosyal sorumluluk projesiyle aile içi iletişimi artırmayı hedefliyor.



Koç Topluluğu’nun teknoloji şirketi KoçSistem tarafından, İstanbul’da bir otelde Anne Çocuk Eğitimi Vakfı’nın (AÇEV) eğitim ortağı olarak destek verdiği "Aile Saati" sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı yapıldı.



Toplantıya AÇEV Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı ile klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen konuşmacı olarak katıldı.







- "Çocuklarımızın teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını önemsiyoruz"





KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, toplantıda yaptığı konuşmada, dijital yaşam tarzının günümüzün önemli bir gerçeği olduğunu ve teknolojiyi çocuklara yasaklamanın bir çözüm olmadığını dile getirdi.



KoçSistem olarak sürekli gelişen dijital yaşam tarzının çocukların eğitimi üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Akarca, "Geleceğin yetişkin bireyleri olarak toplum yaşamına katılacak olan çocuklarımızın bu anlamda teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını önemsiyoruz. KoçSistem olarak dijital teknolojileri etkili kullanan eğitimli, dinamik bir neslin Türkiye’yi birçok alanda dünyada üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Aile Saati'nde 'Ekranı kapat sohbeti aç', 'Ekranı kapat oyunu aç"





Bu hedefle, en başta çocukların eğitiminde büyük rol oynayan anne ve babaların eğitimiyle başlamaya karar verdiklerini aktaran Akarca, şunları kaydetti:



"Projemizde eğitim ortağımız olan AÇEV’in yanı sıra klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen gibi değerli katkıları ile Aile Saati projemizi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda Aile Saati projemiz ile çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Bunu yaparken ise tüm ailelere ekranları kapalım çağrısı yapıyoruz. 19:00 - 20:00 saatlerinde arasında bir saatlik Aile Saati molamızı verirken, ailelerimize 'Ekranı kapat sohbeti aç', 'Ekranı kapat oyunu aç' örneklerinde olduğu gibi çoğaltılabilecek keyifli vakit geçirme alternatifleri öneriyoruz. Bu çok değerli sürede anne babaların çocuklarıyla birlikte daha iyi zaman geçirebileceklerini göstermek istiyoruz. Dijital teknolojilerin doğru, etkin, faydalı kullanımı bizleri, ülkemizi geleceğe taşıyacak."









- "Ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda desteklenmeye ihtiyacı var"





AÇEV Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı ise AÇEV olarak deneyimlerinin ve gerçekleştirdikleri araştırmaların çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümesi için yalnızca anne babalara yüz yüze eğitimlerle ulaşmanın yeterli olmadığını gösterdiğini ifade etti.



Ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda çevreleri tarafından desteklenmeye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Maşalacı, "Burada çevre ile iş yerleri, mahalleler; hatta daha geniş düzlemde bakarsak yasal düzenlemeler, kitle iletişim araçları ve kültür gibi büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. 'Aile Saati' projesi, bu bütüncül yaklaşım içerisinde hem kurum içi faaliyetler hem sahada yüz yüze eğitimler hem de kitle iletişim araçları ve sosyal medya platformları üzerinden farkındalık çalışmalarını içeriyor. Bu şekilde ebeveynlerin teknoloji kullanımı ve çocuklarıyla geçirdikleri zaman içerisinde onların gelişimlerini nasıl destekleyebileceklerine dair bilgi düzeylerini artırmayı hedefliyor." değerlendirmesine bulundu.







- "Çocuklarınızla anılar biriktirin"





Klinik psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen de "Aile Saati" projesinin anne babaların birçok sorusuna yanıt üretebilecek verimli bir platform olduğunu ve ailelere sunulan eğitimlerle bu alanda önemli bir eksiği kapatacağına inandığını söyledi.



Dökmen, konuşmasına şöyle devam etti:



"KoçSistem ve AÇEV’i aileler açısından günümüzün önemli bir sorunu haline gelen böyle bir konuyu gündeme getirmeleri nedeniyle özellikle kutlarım. Teknoloji bağımlılığı aslında küçük ya da büyük birçok insanı etkileyen yönüyle üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünülmeyi hak ediyor. Aile Saati de bu anlamda ebeveynlere teknolojinin kullanımını; bununla beraber ekranların kapandığı; daha iyi bir iletişim ortamının sağlandığı yolları gösterecek. Böylece daha etkin ve verimli yaşanacak gerçek bir Aile Saati’nde teknoloji artık anne babalar için korkulacak bir varlık olmaktan uzaklaşarak günün gerçeğine uygun rolüyle öne çıkacaktır. En fazla bir saat çocuklarımızla birlikte '#haydikapatalım' diyerek aile içi iletişimi güçlendirecek; çocuklarımızın zihninde gelecekte hatırlayacakları güzel anılar bırakacağız." dedi.





- Günde 1 saat "aile molası"





Aile Saati sosyal sorumluluk projesi ile aile içi sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda toplumsal farkındalığının yükseltilmesi hedefleniyor.



Başlangıç olarak Aile Saati projesi kapsamında "#haydikapatalım" hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynlere her gün 19:00 - 20:00 saatleri arasında bir saatlik "Aile Saati" molası vermeye davet ediyor. Bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak "ekransız", ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapılıyor.





- Eğitimlerle 1.330 ebeveyne ulaşılacak





Aile Saati projesi kapsamında İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılacak 94 kurs ile bin 330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak. Bir yıl boyunca sürecek AÇEV Anne ve Baba Destek Programları kapsamında teknoloji modülünün entegrasyonuyla uygulanacak eğitimler, 20 Eylül 2019’dan itibaren başlayacak.

Eğitimlerde ebeveynler çocuklarının teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için desteklenecekler. Eğitimciler başta olmak üzere, çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev alacağı bu projede KoçSistem Gönüllüleri de ebeveynlere teknoloji kullanımı konusunda mentorluk yapacak. KoçSistem gönüllüleri, ayrıca ebeveynlerin çocuklarla beraber eğlenceli vakit geçireceği çeşitli oyunları da ailelere öğretecek. Aile Saati Projesi ile ilgili detaylı bilgiler "https://ailesaati.kocsistem.com.tr/" adresinde yer alıyor.



