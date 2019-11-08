İSTANBUL - KoçSistem, sağlıklı teknoloji kullanımına dikkati çeken sosyal sorumluluk projesi "Aile Saati" kapsamında ebeveyn eğitimlerine başladı.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, "Aile Saati" projesi kapsamında, İstanbul ve İzmir'in çeşitli semtlerinde açılan 94 kurs ile bir yıl boyunca ebeveynlere, bilinçli teknoloji kullanımı ve "ekransız" çocuklarıyla nasıl zaman geçirebilecekleri konusunda eğitim verilecek. Kurs ile bir yılda bin 330 ebeveyne ulaşılacak.

Çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev aldığı anne ve baba destek programlarında KoçSistem gönüllüleri de "Güvenli İnternet Kullanımı" ve "Teknolojide Yeni Trendler" konularında ebeveynlere destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, "Aile Saati" projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, projeyle ailenin aktif katılımını ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Dijitalleşen bir dünyada, toplumlar için anlamlı bir geleceğin ancak ve ancak yetkin ve nitelikli nesiller tarafından inşa edileceğini vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"Bu nedenle çocuklarımızın bireysel gelişimini son derece önemsiyoruz. Bu gelişimin ise teknolojiyi sağlıklı kullanan ailelerde başladığını biliyoruz. 'haydikapatalım' hareketi ile başladığımız projemizle ebeveynlere her gün 19.00-20.00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ettik. Şimdi ise projemizi ebeveyn eğitimleriyle yaygınlaştırıyoruz. Eğitim ortağımız Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) Anne ve Baba Destek Programı'nda verilen eğitimlerle çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Projemiz kapsamında ulaşacağımız bin 330 ebeveyni de bu eğitimlerde edindikleri bilgileri çocuklarıyla aktif olarak uygulamaları için teşvik edeceğiz."





- "Ebeveynler teknoloji kullanımı konusunda yol gösterici olmalı"





Aile Saati projesi eğitim ortağı AÇEV'in Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı da ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda çevreleri tarafından desteklenmeye ihtiyaç duyduklarına işaret etti.

Aile Saati projesi ile hali hazırda uyguladıkları "Anne ve Baba Destek Programları" kapsamında ailelere hem çocuk gelişimi hem de teknolojinin olumlu kullanımı üzerine yeni içeriklerle eğitimler vereceklerini aktaran Maşalacı, "Eğitimlerimizde öne çıkaracağımız temel mesaj ebeveynlerin çocuklarının bütüncül gelişimini desteklemeleri, bunu yaparken de teknoloji kullanımı konusunda engelleyici değil yol gösterici olmaları... Bu da onların teknolojinin öğrenmek, üretmek ve iletişim aracı olarak nasıl kullanılacağı konusunda desteklenmesi anlamına geliyor." değerlendirmelerini yaptı.