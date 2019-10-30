Koç Holding dünyanın en iyi işverenleri listesinde 35'inci

Koç Holding, Forbes'in yayımladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde 35'inci oldu - Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu: - "Topluluğumuzdaki çalışma arkadaşlarımızın yüzde 70’inden fazlasının Y ve Z kuşağından olduklarını da düşündüğümüzde,

Koç Holding dünyanın en iyi işverenleri listesinde 35'inci
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding, Forbes'in yayımladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde 35'inci sırada yer aldı.

Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan topluluğu olan Koç Holding, dünyanın önde gelen dergilerinden Forbes'in yayımladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde büyük bir sıçrama yaptı.

Liste, dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerini iki aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda belirledi. Öncelikle çalışanların kendi işverenlerini bir yakınlarına ya da aile üyelerine tavsiye edip etmeyecekleri boyutuyla değerlendirdiği araştırmanın ikinci bölümü sektörlerindeki diğer şirketlere yönelik algıyı ölçtü.

Araştırmaya katılanlardan "Kendi sektöründe çekici bir işverendir" ve "Etkili-iyi yönetilen bir şirkettir" sorusunu değerlendirmeleri istendi. Son aşamada ise tüm şirketlerin skorları Forbes Global 2000 listesindeki en yüksek skora sahip ilk 500 işvereni belirledi.

Bu yıl 1,4 milyon yanıtın değerlendirildiği araştırmanın sonucunda Koç Holding sıralamada 59 basamak birden yükseldi.



- "Çalışma arkadaşlarımız için daha dinamik, esnek ve çevik iş ortamları yaratıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, değer, itibar ve topluma hizmet odaklı bir topluluk olmanın getirdiği sorumlulukla yürüttükleri tüm çalışmaların küresel ölçekte karşılık bulmasından ötürü memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çakıroğlu, bu kapsamda "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde 35'inci sırada yer alarak ülkeyi ilk 100'de temsil etmenin de kendileri için önemli bir gurur vesilesi olduğuna inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade ettiğim gibi, öncelikli sorumluluğumuzun çalışma arkadaşlarımızla, onların ailelerinin hayatlarını ve deneyimlerini iyileştirmek olduğuna inanıyorum. Ayrıca mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve yeni liderler yetiştirmeyi de en az finansal başarılar kadar önemli buluyorum. Yaşadığımız dünyada çevik ve girişimci bir kültürü sağlamak büyük önem taşıyor. Dijital teknolojiler gibi, nesnelerin interneti, öğrenen algoritmalar ve biyoteknoloji gibi birçok gelişmenin olduğu bir dünyada yeni fırsatlar yaratmaya odaklanmak gerekiyor.

Fırsatlar yaratmak için doğru çevresel koşullara da ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçek. Bu doğrultuda biz de topluluk olarak çalışma arkadaşlarımız için daha dinamik, esnek ve çevik iş ortamları yaratıyoruz. Topluluğumuzdaki çalışma arkadaşlarımızın yüzde 70’inden fazlasının Y ve Z kuşağından olduklarını da düşündüğümüzde, onların da beklentileriyle örtüşen bir yönetim şekli olduğunu görüyoruz."



- "Staj süreçlerimizi yeniledik"


Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ise Koç Holding olarak insan kaynakları alanında deneyim odaklı bir yaklaşımla çalışmalarını şekillendirdiklerine dikkati çekti.

Akkol, bu alanda yaşanan dönüşüm ile ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık görüldüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Koç Topluluğu olarak çok farklı sektörlerde, dünyanın neredeyse tüm kıtalarında ve onlarca farklı iş kolunda operasyonlarımız var. Ne mutlu ki, topluluğumuzun uzun vadeli planlarının kalbinde de çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Biz de bu bakış açısıyla yoğun rekabette fark yaratacak insan kaynağı stratejileri uyguluyor, küresel liderler yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eşitlikçi uygulamaları merkeze alıyor, çalışma arkadaşlarımızın deneyimini uçtan uca iyileştirecek yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Her yıl 2,5 milyonun üzerinde iş başvurusu alan bir topluluk olarak işe alım süreçlerimizi de aday deneyimini iyileştirme bakış açısıyla gözden geçirdik. Diğer yandan, çalışma arkadaşlarımızın topluluk içindeki gelişim fırsatlarına erişimi konusunda 'Rotasyon' projesini devreye aldık."

Akkol, şu bilgileri verdi:

"Rotasyona ek olarak çalışma arkadaşlarımızın gelişimi için kritik olan Koç Akademi, LiderSensin gibi eğitim-gelişim programlarımızın içeriğini küresel en iyi uygulamalar doğrultusunda sürekli gözden geçiriyoruz. Harvard Business School, Udacity, Columbia Business School ve Koç Üniversitesi gibi dünyanın en iyileriyle birlikte gelişim programları yürütüyoruz.

Yenilediğimiz KoçAilem platformu ve her yıl gerçekleştirdiğimiz Koç Topluluğu Spor Şenliği ile sadece çalışma arkadaşlarımızın değil ailelerinin de sosyal yaşamlarına dokunuyoruz. Ayrıca yılda 4 bine yakın stajyerimizin iş hayatına ilk adımını, unutulmaz bir deneyim olarak konumlamak için staj süreçlerimizi yeniledik. Tüm bu çabalarımızın ve çalışmalarımızın Koç Holding’i Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde zirveye taşımasının gururunu yaşıyoruz."

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