KAYSERİ - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Şırnak Üniversitesinde görevli İranlı bilim insanı Dr. Öğretim Üyesi Yelderen Akhoundnejad, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Daşgan ve lise öğrencileri, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında müziğin fasulye bitkisi üzerindeki etkisini araştırdı.

Araştırmanın sonuçları, Erciyes Üniversitesinde 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen 12. Sebze Tarım Sempozyumu'nda Dr. Öğretim Üyesi Yelderen Akhoundnejad tarafından paylaşıldı.

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Akhoundnejad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğin canlılar üzerindeki etkisinin yıllardır konuşulduğunu, bu nedenle bunu araştırmak istediklerini söyledi.

Bu doğrultuda, yüksek lisansını ve doktorasını tamamladığı Çukurova Üniversitesinde "Müziğin farklı ortamlardaki fasulye bitkisinin büyüme ve gelişimine etkisi" adlı çalışma yaptıklarını ifade eden Akhoundnejad, araştırmayı toprakta yetişen bitkilerde değil, topraksız tarımda uyguladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çalışmaları su kültürü ve vermikülit olarak iki ayrı ortamda gerçekleştirdik. Fasulye tohumunu önce viyollere ektik, fasulyeler çimlendikten sonra transfer ettik. Bitkilere 'hoagland' besin çözeltisi verdik. İki ayrı 9 metrekare kontrollü bitki yetiştirme odasında bitkiler su kültürü ve vermikülit tekniğinde yetiştirildi. İki ayrı iklim odasında da şartlar aynıydı, 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık. 25 derece gündüz sıcaklığı, 18 derece gece sıcaklığı yüzde 60-70 nem mevcuttu. Genç bitki aşamasındaki fasulye bitkisine saat 10.00 ile 14.00 arasında belirlediğimiz düşük desibelde klasik müzik dinlettik. Odaların birine hoparlörle Yann Tiersen'in 'Comptine' adlı eserini dinlettik, diğerinde ise müziksiz kontrol yapıldı. Hassas terazilerle ölçümler yapıldı."

Çalışmanın, analizleriyle birlikte 6 ay sürdüğüne değinen Akhoundnejad, şöyle devam etti:

"Elde edilen bitkilerin morfolojik ölçümlerinde klasik müzik dinletilen bitkilerin büyüme hızları, yaprak sayıları, bitki boylarındaki değişimler, dinletilmeyen bitkilere oranla çok fazla. Yedi gün aralıklarla 5 ölçüm yapıldı. Ölçümlerin ortalamasına göre yaprak sayısı klasik müzik dinletilen bitkide yüzde 26,35, bitki boyu yüzde 13,02, fotosentez oranı ise yüzde 32,69 daha fazla. Biz bunu verim aşamasına taşımadık. Verim aşamasında uygulandığında da verimin artacağını düşünüyoruz çünkü yaprak sayısı arttığı için fotosentez miktarı da fazla olur ve bunlar verimi etkileyen unsurlar. Bitkinin yanı sıra klasik müzik ayrıca tozlanma yapan arı faaliyetlerini ve çalışan insanları da olumlu etkileyecektir."

- Az maliyetle çok verim

Akhoundnejad, klasik müzik dinletme yönteminin dünyada farklı şekillerde uygulandığını, çiftçilerin süt oranını artırmak için ineklere müzik dinlettiğini anlattı.

Bu yöntemle az maliyetle çok verim elde etmenin mümkün olduğunu ifade eden Akhoundnejad, "İnsan nasıl üzülünce, morali bozulunca sakinleşmek için müzik dinliyor, müzik rahatlatıyor, bitkinin de buna ihtiyacı var. Müziğin desibeli de önemli çünkü desibel arttıkça müziğin etkisi de farklılaşıyor. Verimi artırmak için sürekli farklı yöntemler uygulanıyor ancak hepsinin bir maliyeti var. Düşük maliyetle sadece iki hoparlörle de verim artırılabilir." diye konuştu.