ANTALYA - Antalya'da tırmandıkları 3 bin 70 metre rakımlı dağda mahsur kalan 3 dağcı, jandarma ekiplerinin 8 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

İstanbul'dan gelerek Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 3 bin 70 metre rakımlı Kızlar Sivrisi Dağı'na tırmanan dağcılar Fatih Talu, Serdar Yavaş ve Erdinç Cankurt, iniş sırasında kayalıklarda mahsur kaldı.

Dağcılar, 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım istedi.

Kurtarma çalışması için Antalya İl Jandarma Komutanlığından 2 jandarma asayiş timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile AFAD ve AKUT timleri yönlendirildi.

Aydın Filo Komutanlığından gelen bir helikopter ile 3 JAK ve 4 AKUT personeli kayalık bölgeye indirildi. Kurtarma ekipleri, 1 saatlik yürüme ve tırmanma faaliyetinin ardından dağcılara ulaştı. Ekipler, dağcılara önce gıda ve içecek yardımında bulundu.

Ekipler, dağcıları da yanlarına alarak zorlu bir inişin ardından otomobillerin bulunduğu alana geldi. Yaklaşık 8 saat süren çalışma ile kurtarılan dağcılar, kurtarma ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 dağcı, sağlık kontrolünden geçirildi.