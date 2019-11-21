BURDUR - İBRAHİM ERBAY - Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Naciye Teke, böbrek yetmezliği teşhisi konulan kızı Aynur Gölhisarlı'ya böbreğini vererek, onu ikinci kez hayata bağladı.

Sekiz ay önce babasının öldüğü gün nefes darlığı sorunuyla hastaneye başvuran 53 yaşındaki Gölhisarlı'ya, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Teşhisin ardından diyalize bağlı yaşamaya başlayan kadına organ nakli yapılmasına karar verildi.

Gölhisarlı'ya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde uygun böbrek bulunması için eşi ve annesi Naciye Teke'ye doku testi yapıldı. Araştırma sonucu anne Teke'nin dokularının kızına uyumlu olduğu belirlendi.

Bir ay önce Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde Doç. Dr. İsmail Demiryılmaz, Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve Doç. Dr. Özgür Dandin tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası anneden kızına böbrek nakli gerçekleştirildi.

- "Kızımın gözümün önünde ölmesine razı olamadım"



Anne Naciye Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir an bile düşünmeden kızına böbreğini bağışlama kararı verdiğini söyledi.

Kızının babasının öldüğü gün rahatsızlığının ortaya çıktığını anlatan Teke, "Babasının kabrinin üstüne o gün toprak attık. Kızımla ilgili de böyle bir şey yaşamaya dayanamazdım. Duyar duymaz hemen böbreğimi verebileceğimi söyledim." dedi.

Sekiz çocuğunun olduğunu belirten Teke, bütün çocukları için aynı fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Teke, "Kızımın gözümün önünde ölmesine razı olamadım. Bence bunu her anne düşünmeden yapmalı. Çocuklarım için gerekiyorsa bütün organlarım feda olsun." ifadelerini kullandı.

- "Annemin verdiği böbrekle hayata bir daha bağlandım"



Aynur Gölhisarlı da 7 ay diyalize bağlı yaşadığını söyledi.

Organ nakli sonrası iyi olduğunu aktaran Gölhisarlı, annesinin verdiği böbrekle hayata bir kez daha bağlandığını anlattı.

Gölhisarlı, uygun doku arandığı zaman şaka mahiyetinde "annemin böbreğini alacağım" diye söylediğinin ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu şaka gerçek oldu. O dönemde annemin yanı sıra eşim de böbreğini bağışlamak için başvuruda bulunduğu halde annemin dokusu tuttu. Annem gözünü kırpmadan bana böbreğini verdi. Annemin bir parçasını içimde taşıyarak hayata tutunduğum için çok mutluyum. Herkesin organ bağışı için istekli olması gerekiyor. Nakil sonrası kendimi iyi hissediyorum.Türk doktorları organ nakli konusunda çok başarılı. Nakli gerçekleştiren tüm doktorlarımıza ve hastane personeline teşekkür ederim."