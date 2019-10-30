OSMANİYE - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Başkanı Mehmet Meke ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Coşkun, ziyarette Şubesi Başkanı Mehmet Meke’den, Kızılay Haftası etkinlikleri hakkında bilgi aldı.

Türk Kızılayı'nın önemli görevler üstlendiğini ifade eden Coşkun "Türk Kızılayı, kurulduğu günden bu yana savaşta, barışta ve doğal afetlerde milletimizin her daim yanındadır. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm dünyada yardıma muhtaçlara elini uzatan kurumun çalışanlarına başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.



