"Kız Kardeşim Projesi"

Proje kapsamında 12 ilde kadınlara eğitim vererek ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Adana'ya geldi

"Kız Kardeşim Projesi"
0
Isparta Düğün Salonları

ADANA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Adana'ya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi önündeki tırda kadınlara, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans, dijital okur yazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği konularına ilişkin eğitim verilecek.

Coca Cola Türkiye Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, projenin 2015 yılında hayata geçirildiğini ve bugüne kadar 11 bin kadına eğitim verildiğini söyledi.

Projenin amacının, kadınlara girişimcilik eğitimleri verilerek ekonomik hayatta etkin rol almalarını sağlamak olduğunu kaydeden Özger, "Proje ortakları olarak hepimiz, bir ülkenin kalkınması için kadınların ekonominin içine çekilmesi gerektiğini biliyoruz. Kadınlarımızı evde, atıl bir şekilde bırakmamamız gerekiyor. Onlara destek olmak için 30 şehirde çeşitli eğitimlerimiz oldu. 'Kız Kardeşim Eğitim Tırı' ise kadınlarımızın dikkatini çekmek amacıyla 12 ile giderek eğitimler verecek." diye konuştu.

Özger, bu yılın sonuna kadar 9 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
ISPARTA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
​ Isparta’da Yaşayan Hayırsever Ümmü Hanımdan Örnek Davranış
Türker AVM'deki indirimleri kaçırmayın!
Eğirdir'de öğrenciler için bütçe defteri dağıtıldı
Milli yüzücüler Isparta'da üniversite öğrencileriyle buluştu
​SDÜ Göller Bölgesi’nin Sanat Tarihine Işık Tutacak
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimiIsparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi02 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da KÖYDES Yatırımları DeğerlendirildiIsparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi01 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019