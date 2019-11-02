İZMİR - Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan İzmir'de 20. Kısa Film Festivali, kapılarını sinemaseverlere 4 Kasım'da açacak.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla bir hafta sürecek. Festivalde bu yıl, Türkiye'de ikincisi düzenlenecek Sinema ve Film Ekipmanları Fuarı da yer alacak.

Jüride ünlü isimler var

Ön jüri değerlendirmesi sonunda finalist olarak belirlenen filmleri, bu yıl yönetmen Ömür Atay’ın başkanlığındaki jüri değerlendirecek.

Ulusal kurmaca kısa filmler için oluşturulan jüride, tanınmış oyuncular Zeynep Farah Abdullah, Metin Akdülger, sanat yönetmeni Natali Yeres ve görüntü yönetmeni Arda Yıldıran yer alıyor.

Uluslararası filmler için oluşturulan jüride ise Sibirya filminde Keanu Reeves ile başrolü paylaşan Ana Ularu bulunacak. Ayrıca son dönemde Game of Thrones dizisi başta olmak üzere başarılı yapımlarda kendine yer bulan Alman oyuncu Marc Rissmann da jüri koltuğuna oturacak.

Kentteki ilgililerin desteğiyle birçok noktada vatandaşlarla buluşacak festival 5-9 Kasım'da Fransız Kültür Merkezi, 4 -9 Kasım'da İzmir Sanat, 4-8 Kasım ve 10 Kasım'da Konak Sineması, 8-9 Kasım'da Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası, 4-10 Kasım'da ise Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

10 bin eser arasından seçilecek

Festivalin Koordinatörü Yusuf Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Kısa Film Festivali'nin aralıksız olarak devam eden tek sinema organizasyonu olduğunu, festivalin bilinirliliğinin her geçen yıl arttığını belirtti.

Etkinlikte kısa filmcilerin yararlanacağı söyleşi ve tartışmaların da olacağını, İstanbul'da ilkini düzenledikleri Sinema Ekipmanları Fuarı'nın ikincisini de burada düzenleyeceklerini anlatan Saygı, şöyle konuştu:

"Çok sayıda film gösterimi olacak. Geçen yıl 3 bin film başvuruda bulunmuştu. Bu yıl 10 bin kadar film başvurdu. Bu da uluslararası alanda İzmir Kısa Film Festivali'nin bilinirliliğinin göstergesi oluyor. Bunların içerisinden seçilen 400 kadar film de bir hafta boyunca İzmir'in birçok yerinde gösterimde olacak. Herkes ücretsiz olarak bu filmleri izleyebilecek. Bu sayede sinemaseverler kısa filmleri tanımış oluyorlar, bunun adımlarını görmüş oluyorlar. Kısa film çeken öğrenciler bu sayede daha çok bilgi sahibi olma fırsatı yakalıyor. Bunun yanında yönetmenlerle söyleşilerle bilgi aktarımını sağlanmış oluyor."

Uluslararası Kurmaca, Ulusal Kurmaca, Belgesel, Deneysel ve Animasyon kategorilerinin yer aldığı 5 dalda yarışma yapılacağını, burada da yaklaşık 32 finalist filmin yer aldığını dile getiren Saygı, "Bunların hepsinin yönetmenleri, oyuncuları aramızda olacak. Hem söyleşi gerçekleştirecekler hem de güzel bir rekabet içinde olacaklar." dedi.

Saygı, festivalde herhangi bir para ödülü bulunmadığını, altın kedi ödülü verdiklerini, Türkiye'nin iyi festivalleri arasında yer aldıklarını kaydetti.