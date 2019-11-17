KOCAELİ - Kartepe, kayakçıları ve snowboardcuları çeken kış aylarındaki yoğun kar yağışıyla tanınsa da zengin doğası sonbaharda canlanıyor.

Maşukiye ve Suadiye'den başlayarak ormanların arasından 1600 rakımlı zirveye uzanan 20'şer kilometre uzunluğundaki iki ayrı güzergah, ziyaretçileri renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türlerinin hakim olduğu Samanlı Dağları, sonbaharın simgesi olan sarı rengin bütün tonlarını barındırıyor.

İlçede yer alan Kuzuyayla ve Suadiye tabiat parklarıyla Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, yeşil ve turuncu renkleriyle fotoğraf meraklılarına doyumsuz bir ortam sağlıyor.

Doğaseverler, güz mevsiminin son günlerinde aynı anda Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin eşsiz manzarasını seyredebiliyor.

"Değişim aralık ayına kadar devam eder"

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha çok kış turizmiyle bilinse de ilçenin dört mevsim boyunca farklı güzellikler barındırdığını söyledi.

Samanlı Dağlarının çok zengin bir bitki örtüsüne sahip olduğunu belirten Öçbe, "Sonbaharda başlayan değişim aralık ayına kadar devam eder. Sonbahara ait her renk görülebilir. Öyle bir özelliği var bu bölgenin." diye konuştu.

Öçbe, ilçenin İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla çok sayıda turist ağırladığı bilgisini vererek, hafta sonları binlerce günübirlikçi ziyaretçinin geldiğini ifade etti.