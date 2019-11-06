Kırşehir'de bulunan milyon yıllık fosiller dünya literatürüne kazandırılacak

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyünde devam eden kazılarda çıkarılan 7-8 milyon yıllık fosillerin dünya literatürüne kazandırılması için Türk ve yabancı bilim insanları ortak çalışma yapıyor.

Kırşehir'de bulunan milyon yıllık fosiller dünya literatürüne kazandırılacak
0
Isparta Düğün Salonları

KIRŞEHİR (AA) -Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyünde devam eden kazılarda çıkarılan ve dünya literatürüne kazandırılması amaçlanan 7-8 milyon yıllık fosiller, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesindeki (KAEÜ) laboratuvarlarda Türk ve yabancı bilim insanlarınca inceleniyor.

KAEÜ'ye bağlı üç farklı laboratuvarda koruma altına alınan fil, zürafa, gergedan, bobit, at, maymun ve kedi gibi omurgalı hayvanların fosillerini inceleyen ekipte Japonya, İsviçre, ABD, Etiyopya ve Almanya'daki farklı üniversitelerden bilim insanları da yer alıyor.

Kazı çalışmalarının bir bölümüne katılan California Üniversitesinden Prof. Dr. Tim White, Tokyo Üniversitesinden Prof. Dr. Gen Suwa, Etiyopya Doğa Tarihi Müzesinden Dr. Berhane Asfaw, Zürih Üniversitesinden Prof. Dr. Christoph Zollikofer ve Dr. Berlin Doğa Tarihi Müzesinden Dr. Faysal Bibi, bulunan fosillerin incelenmesine de katkı sağladı.

Türkiye'nin değişik üniversitelerinden bilim insanlarının da katkı verdiği çalışmalar kapsamında, dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayımlanmak üzere makale hazırlığı yapılıyor.

2 bine yakın hayvan fosili gün yüzüne çıkarıldı

Kurutlu Kazı Heyeti Başkanı ve KAEÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında yüzey araştırmalarıyla başlanan ve bir yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla kazılara geçilen çalışmalarda fil, zürafa, primat, maymun, gergedan, at ve kedi kemiklerinin de aralarında bulunduğu 2 bine yakın hayvan fosilini gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, KAEÜ ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığının destek verdiğini belirten Erkman, yaklaşık 7 milyon yıl öncesi üst miyosen döneme ait kemiklerin dünya çapında da ilgi gördüğünü vurgulayarak, 4 yıllık sürede zaman zaman farklı ülkelerden bilim insanlarının bu fosilleri incelemeye geldiğini ifade etti.

Bir kazının değerinin, yabancıların ilgisiyle de ölçülebileceğine işaret eden Erkman, "Japonya'dan, İsviçre'den, Amerika'dan, Etiyopya'dan, Almanya'dan ve Türkiye'deki diğer üniversitelerden uluslararası bir ekiple çalışıyoruz. Çalışmalarımızla ilgili makaleler çıktıktan sonra daha doyurucu olarak literatüre daha hakim olunabilir. Şunu söyleyebilirim ki Kurutlu ve bu bağlamda Kırşehir, paleontolojik materyallerde, paleontolojik makalelerde ve paleontolojik kitaplarda kesinlikle yer alabilecek bir formasyon." diye konuştu.

Uluslararası uzman bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Erkman, şöyle devam etti:

"Uluslararası ekibin her birinin bir uzmanlık alanı var. Bazıları zürafa, bazıları gergedan, bazıları sırtlan, bazıları da diğer hayvanları çalışıyor. Türkiye paleontolojisi açısından, yetenekli yüksek lisans öğrencilerini bu hocalarla çalıştırıyoruz. Seçtiğimiz yetenekli ve zeki çocuklar, her bir hoca ile farklı hayvanları çalışıyor. Hocaların içinde Berlin'den gelenler farklı, Amerika'dan gelen akademisyen atları çalışıyor. Berlin doğa tarihi müzesinden bir doktor var, boynuzlugiller çalışıyor. Öğrencilerimiz de onları alıp uygulamaya koyuyor. Böylece Türkiye'nin kendi paleontolojisini yetiştirmesine bir şekilde katkı yapıyoruz."

"Kurutlu kazısı artık bir dünya kazısıdır"

Erkman, çalışmalar ilerledikçe Kurutlu buluntularının dünya literatürüne gireceğine inandığına değinerek, "Kurutlu kazısı artık Türkiye'nin bir kazısı değil, uluslararası bir kazıdır. Finansmanını Türkiye karşılıyor ama bilimsellik anlamında bir dünya kazasıdır." dedi.

Yüksek lisans öğrencisi Dilruba Akbal da burada 2014 yılından itibaren çıkarılan fosilleri incelediklerini söyledi.

Kazılarda çok fazla tür çıktığına işaret eden Akbal, "Bir tanesi de at türleri. Bu uluslararası bir kazı olduğu için buraya yurt dışından gelen hocalarımız, Amerika'dan gelen akademisyenler var. Amerikalı bir profesörle Kurutlu atlarını çalışıyoruz ve Kurutlu'yu bilim dünyasına sunmaya çalışıyoruz. Birlikte proje üreteceğiz." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Millet Bahçesi ve Tren Gar'ı bölgesinde önemli gelişmeler
İZDES HEYETİ ISPARTA'YA GELİYOR
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!
Isparta'da kaçak tütün, boş ve dolu makaronlar ele geçirildi
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti
Isparta Şehir Hastanesi'nde “Organ Bağışı Standı” açıldı
UYUMDER Çalışmalarına BAKA’dan Destek
Kovada’dan sonbahar manzaraları
Isparta Belediye Başkanı'ndan sosyal tesis, piknik alanı ve pazaryeri müjdesi
TED Isparta Koleji'ne Jüri Özel Ödülü
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı
Zindan Mağarası SDÜ Katkısı İle Turizme Kazandırılıyor
Isparta'da elektrikli süpürgede şok fiyat sakın kaçırmayın!
Isparta Valiliği'nden (İHA ve DRONE) Kararı
Isparta'da NARKO Operasyon! 100 kişi yakalandı
Aranan 44 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta İŞKUR'dan önemli duyuru
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…31 Ekim 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Burdur'da fuhuş operasyonuBurdur'da fuhuş operasyonu30 Ekim 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'taIsparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta02 Kasım 2019
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı02 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor31 Ekim 2019