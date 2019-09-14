ANTALYA - MUSTAFA KURT - Antalya'da bir işletmeci, dört yıldızlı otelinde konaklayan müşterilerine içindeki eşyaları kırıp dökebilecekleri "stres odası" ile değişik bir hizmet sunuyor.

Alanya ilçesinde 33 yıldır faaliyet gösteren otel zinciri, tesislerinden birinde hizmete sunduğu uygulama dikkati çekiyor. Otel bünyesindeki "stres odası" (rage room) adı verilen bölümde, müşteriler televizyon, bilgisayar, buzdolabı gibi eşyaları kırabiliyor.

Otelin genel koordinatörü Ekrem Curnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin sadece deniz, kum ve güneşle sınırlı olmadığını söyledi.

Misafirlerine tatilde farklı deneyimler yaşatmak düşüncesiyle "stres odası" uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Curnal, "Stres odasında, misafirlerimizin farklı şekilde rahatlamasını sağlıyoruz. Odaya giren tatilci, korunma giysilerini giyip, kaskını taktıktan sonra istediği eşyaları kırıp, döküyor." dedi.

"Stres odası"nın müşteri hedef kitlesinin 18-38 yaş aralığı olduğunu aktaran Curnal, amaçlarının tatilcilerin internet, sosyal medya, telefon, bilgisayar ve iş hayatından kaynaklanan stresini, fiziksel eforla atmasını sağlamak olduğunu söyledi.

- "Odayı çoğunlukla erkekler kullanıyor"

Dünyada sadece sekiz otelin bu tarz bir hizmet verdiğini anlatan Curnal, işletmelerine yeni bir anlayış getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Hedeflerinin bu alanda lider konuma gelmek olduğunu belirten Curnal, "Misafirlerimiz ağırlıklı olarak İskandinav, Almanya, Hollanda, İngiltere pazarından. Yerli pazar yeni yeni gelişiyor. Gelenler de etkileniyor ve memnun kalıyorlar. Odayı çoğunlukla erkekler kullanıyor. İnsanlar monitör, şişe, buzdolabı ve ne istiyorsa kırarak stres atabiliyor." diye konuştu.

- "Burada kırmanın evde kırmaktan daha iyi olduğu kesin"

Finlandiya'dan eşi Reina ile tatile gelen Erdal Uğur, yoğun iş hayatının stresini atmak için tatile çıktıklarını söyledi.

Tatilde sadece dinlenerek değil, kırıp dökerek de stres atmanın güzel olduğunu aktaran Uğur, kimseye zarar vermeden şiddet uygulamanın rahatlatıcı olduğunu kaydetti.

Reina Uğur ise stres odasını çok beğendiğini belirterek, "Burada kırmanın evde kırmaktan daha iyi olduğu kesin." ifadesini kullandı.